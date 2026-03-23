Omar López reveló que los campeones del mundo están planificando viajar a Venezuela, esta sería la fecha

El mánager campeón del mundo con Venezuela, Omar López, reveló que la selección está planificando su regreso a Venezuela a fin de año.

«Ya puedo decir que el día que Dios me quiera llevar, me voy feliz, porque era el sueño de mi vida. Ya con esto para mí es lo máximo. Puedo retirarme del béisbol algún día y decir que les di seis días o siete días de alegría y volveremos a rescatar esos días de alegría en noviembre-diciembre cuando estemos programando para ir todo el equipo a Venezuela y que nos reciban allá», comentó en una entrevista con Luis Olavarrieta.

En este sentido, explicó que no quiere que se haga un solo evento, sino que busca que los jugadores recuerden sus raíces en cada una de sus localidades.

«Yo pienso que nosotros deberíamos ir en noviembre-diciembre y que cada jugador vaya a donde jugaba cuando era niño, donde comenzó, donde están sus raíces de lo que son hoy en día, porque a veces somos de memoria corta y se nos olvida de dónde venimos. Yo soy culpable de eso también, crecí en la Isabelica en Carabobo, jugando béisbol y no he vuelto a visitar por allá y ese es uno de mis propósitos, visitarlos y hacer algún tipo de actividad para beneficiar a los niños», señaló López.

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Por otra parte, comentó que los venezolanos deben verse reflejados, en todos los ámbitos, en lo que hizo la selección de béisbol.

«Venezuela tiene todo el talento del mundo, en todos los ámbitos, solo tiene que organizarse. Solo hay que entender que está bien que tú estés en desacuerdo conmigo, pero vamos a respetarnos y apórtame algo bueno que tú me puedas ayudar, y que yo te pueda ayudar también. De eso se trata en los equipos donde yo trabajo», manifestó.

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MOMENTOS DIFÍCILES

López destacó que la obtención del título llegó luego de los momentos más difíciles de su vida, como los vividos en 2023 tras perder con los Estados Unidos.

«La experiencia de los últimos tres o cuatro años, me ha ayudado a que tengo mucha convicción de las decisiones que tomo. Cuando tienes la convicción y te preparas no tienes que vivir nada diferente a una decisión que tomas cuando vas a ejecutarla», indicó.

«El 2023 me afectó muchísimo. 2023 me sirvió como una universidad donde me secuestraron, y todo el tiempo lo que escuchaba eran cosas malas, maldecían y amenazaron a mi familia e hijos. Tuve como tres meses que no pude digerir mi error, las críticas y el odio; porque ya eso es odio porque se lo toman personal», recordó.

No obstante, López tomó todo eso como un aprendizaje. «Eso me ayudó a fortalecerme más, llegar a decir que asumo mi responsabilidad, pero tampoco así. Ya estoy completamente curado de eso, pero uno sufre, le afecta a uno porque es la familia. Pero eso fue una buena lección de vida y así lo tomé».