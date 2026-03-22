LeBron James se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la NBA en nueva victoria de los Lakers

(EFE).- LeBron James añadió este sábado un nuevo récord a su amplia lista al convertirse en el jugador con más partidos en la historia de la NBA, 1.612, tras superar a Robert Parish en la victoria por 105-104 de Los Ángeles Lakers en el campo de los Orlando Magic.

El juego se decidió con un triple sobre la bocina de Luke Kennard.

James, de 41 años, dejó atrás la marca del legendario Parish en su vigésima tercera temporada en la NBA, de la que también es el más anotador de siempre.

LeBron sumó doce puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos, pero su aportación fue más allá de esos números. Con cuatro segundos en el cronómetro firmó una jugada defensiva clave al recuperar el balón tras un mal saque de Orlando, que estaba arriba 104-102.

Los árbitros ordenaron posesión para los Lakers al principio y se tomaron varios minutos para revisar la jugada. Sin pruebas claras de lo contrario, entregaron el balón a los angelinos.

Héroe inesperado

Pudo ser precisamente LeBron en anotar la canasta de la victoria, pero un tapón de Paolo Banchero le negó los dos puntos. En el saque siguiente, la defensa de Orlando se centró en Luka Doncic y en LeBron y se olvidó de Luke Kennard, el mejor lanzador de triples de la NBA por porcentajes en esta campaña.

Kennard no falló y entregó el triunfo 105-104 a los Lakers sobre la bocina para que el récord de LeBron fuera aún más dulce.

King James disputó 548 partidos en su primera etapa con los Cleveland Cavaliers, 294 con los Miami Heat, 301 en su regreso a los Cavs y 469 con la camiseta de los Lakers.

Promedia 21.3 puntos, 5.8 rebotes y 6.9 asistencias en esta temporada y sigue siendo uno de los jugadores más decisivos de la liga.

Doncic, técnica y suspensión

Luka Doncic aportó 33 puntos, cinco rebotes, ocho asistencias y cuatro robos, pero también vio la decimosexta técnica de su temporada, lo que conllevará suspensión de acuerdo con las reglas de la NBA.

Doncic recibió esa técnica por provocar a su rival Goga Bitadze con poco más de un minuto por jugar en el tercer cuarto.

«Obviamente intentaremos que se la quiten. Sé que se dijeron cosas en un idioma que el árbitro no pudo entender sobre la madre de Luka. No tuvieron buen control de este partido de baloncesto», dijo JJ Redick, técnico de los Lakers, en la rueda de prensa posterior al partido de Orlando.

Los Lakers se llevaron un gran triunfo en Orlando, el noveno consecutivo en un tramo decisivo de temporada, a falta de menos de un mes para el comienzo de los ‘playoffs’.

Ocupan la tercera posición en el Oeste (46-25), detrás de los San Antonio Spurs y de los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA.

Kennard terminó su partido con trece puntos y tres de cuatro desde el arco, en una noche en la que Austin Reaves aportó 26 puntos. EFE