¿Omar López dirigirá al equipo de Venezuela en los JJ OO? Esto reveló el campeón del mundo

El mánager de Venezuela en el Clásico Mundial, Omar López, reveló que estaría dispuesto a dirigir a la selección en los Juegos Olímpicos.
«Todavía faltan un par de años. Estaría dispuesto 100 %. Esas Olimpiadas van a ser en el medio de la temporada de Grandes Ligas, todavía no está claro si van a permitir que participen jugadores de Grandes Ligas y si van a permitir que nosotros, que estemos trabajando nos permitan ir de permiso a ese evento», reveló en una entrevista para Shirley Radio.
Por otra parte, ratificó su postura de no volver a dirigir a Venezuela en el Clásico Mundial. «Yo había anunciado que era mi último Clásico Mundial porque yo soy una persona que entendí que la vida es de ciclos, sobre todo en el béisbol. Yo hubiese sabido que íbamos a ser campeón, lo hubiese dicho de otra manera».
Asimismo, explicó que ahora quisiera iniciar una etapa para ayudar a otros a seguir su camino.
«No se trata que me estoy retirando, como dicen por ahí saliendo por la puerta grande, no, sino que yo entiendo que esto es un ciclo y hay otros venezolanos que se merecen una oportunidad. En mi vida Dios me puso un camino, no fácil, pero me ha dado la bendición de poder tener éxito, entonces yo estoy usando esa plataforma para exponer a otros coaches venezolanos. Es otra forma de ayudarnos entre nosotros porque nos ponen muchas barreras en los Estados Unidos y muchos coaches no saben como sobrepasar esas barreras, entonces creo que es hora de que podamos hacer algo por nuestros propios coaches que hay muchísimos», comentó.
«Yo manifesté que iba a ser mi último Clásico y lo mantengo. Soy una persona con determinación. Bien difícil que yo eche para atrás, pero uno nunca sabe, porque uno nunca puede decir esto, pero eso fue lo que manifesté», aseveró.
¿SE VIENE UN DOCUMENTAL?
Omar López reveló que se está produciendo un documental sobre los momentos íntimos de la selección en el Clásico Mundial.
«Antes de salir oramos, les dije que gracias a todos y les pedí disculpas por lo malo. Una de las cosas más complicadas que hay cuando eres mánager es que no puedes mantener a 30 jugadores felices al mismo tiempo. Siempre va a haber alguien incómodo, pero era Venezuela no podía haber mucha incomodidad o desencanto de algo», recordó.
«Nos sentíamos con determinación y eso me lo transmitieron ellos a mí. Fue algo único, en su momento va a salir un documental para que Venezuela vea todas las cosas internas», concluyó.
