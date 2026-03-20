«Un tributo a nuestras raíces»: La nueva camiseta de la Vinotinto que causa furor en redes

La Vinotinto presentó su nueva camiseta junto a Adidas que rinde homenaje a la historia de la selección y celebra la identidad del fútbol venezolano.

La camiseta será para los partidos de visitante de todas las federaciones asociadas, incluyendo la selección nacional de Venezuela.

«Dentro de esta colección global, la nueva camiseta visitante de Venezuela destaca por su elegancia y su conexión con la historia del fútbol nacional. Rindiendo homenaje a la historia de la federación, la camiseta blanca impecable está realzada por distintivos detalles en amarillo, rojo y azul que se extienden desde las tres franjas hasta los logotipos y el escudo del equipo», indicó la Federación Venezolana de Fútbol.

Uno de los elementos más distintivos del diseño es el escudo que presenta la palabra “Venezuela» del lado izquierdo. «Es una referencia al emblema utilizado por la federación entre 1961 y 1967, conectando el presente del fútbol venezolano con su rica historia», acotó la FVF.

Asimismo, la camiseta presenta detalles dorados en los puños y la numeración. Mientras que en la nuca aparece la inscripción «La Vinotinto».

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COMENTARIOS EN REDES

@joelp_90: No se por qué pero la deseo

@er_cumi: Lo mejor es que no tiene el escudo de la de selección de fútbol.. y así la podemos usar para ver al equipo de béisbol, de básquet o de voleibol es decir equipos que si ganan y deja el nombre del país en alto.. no como la de fútbol que es puro marketing y dinero mal gastado

@brahanbarbier3: Con este color si la hacemos

@abelf12: Viva Venezuela sea béisbol, fútbol, básquet, metra, trompo y Papagayo. Voy a la mía

@soyjess_88: Bella y Vintage

@ari_kitza: Belleza vamos vinotinto en algún momento le darás la gran felicidad a nuestra Venezuela. Dios los bendiga.

@jonathan_akd7: Naaaaaa que lujo de camiseta que también la voy a tener en mi colección en las malas y peores porque en las buenas está cualquiera somos

@darioduranes: Hermosa, la mejor en años

@tinobyz: Me gustó esta fina, solo falta que algunos jugadores suden la camiseta como se debe

@gustavofrancisco_gl: Para sufrir y andar pariendo pero con elegancia

@alejandrolobom: Tal vez estos sean los colores que si nos llevarán a un mundial en 2030 nuevas energías.. quiero la mía

@leeandroag: No me gusta que todos los años hagan la visitante blanca, Venezuela es un país tan diverso y lleno de tantos colores que nos representan, y escogen el más neutro.