Oficial: Estos son los cuatro peloteros confirmados para jugar con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
En las últimas horas han salido a la luz cuatro nombres de peloteros confirmados para jugar con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol que se realizará el próximo mes de marzo.

Los jugadores que ingresan a la lista son: Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta), Jackson Chourio (Cerveceros de Milwaukee), Maikel García (Reales de Kansas City) y Wilyer Abreu (Medias Rojas de Boston).

Estas estrellas del béisbol venezolano se sumarán a Salvador Pérez, capitán del equipo, quien hasta ahora era el único confirmado en el roster.

Cabe recordar que el manager Omar López divulgará la convocatoria completa el próximo jueves.

Acuña llegará a la selección luego de haber ganado el premio Regreso del Año en la Liga Nacional en 2025. Mientras tanto, García se alzó con el Guante de Oro en la tercera base por la Liga Americana y vienen de participar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con Tiburones de La Guaira.

Con respecto a Chourio también dijo presente en la LVBP al defender los colores de Águilas del Zulia. Abreu también se hizo con un guante de oro en el jardín derecho con Boston.

BAJAS CONFIRMADAS 

No obstante, no todas las noticias son buenas para Venezuela. Recientemente, se conoció que el segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, no podrá ir con la selección nacional.

Además, a la lista de bajas se suma el lanzador de Phillies de Filadelfia, Jesús Luzardo.

El Clásico Mundial de Béisbol se celebrará del 5 al 17 de marzo. Venezuela ocupa el Grupo D, que se jugará en Miami desde el próximo 6 de marzo, junto a República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

