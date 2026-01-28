¿Está mejorando? Filtran nuevos detalles de la salud de Michael Schumacher tras 12 años del accidente

La leyenda de la Fórmula 1, siete veces campeón del mundo, Michael Schumacher, habría presentado una considerable mejoría en su condición física y ya no estaría en una cama, sino en una silla de ruedas con asistencia.

Desde aquel trágico día, hace 12 años, cuando casi pierde la vida tras chocar contra unas rocas cerca de la estación de Méribel en los Alpes franceses mientras esquiaba que le provocó daño cerebral, Schumacher ha estado postrado a una cama.

A pesar de su diagnóstico adverso, su familia ha empleado todos sus recursos para someterlo a una serie de tratamientos, muchos de ellos experimentales, con los cuales ha presentado estos avances con el pasar de los años.

El caso también ha estado marcado por la confidencialidad, ya que además de la familia y los empleados, solo un selecto grupo de amigos tienen permitido visitarlo, por lo que muchos detalles se han mantenido en secreto.

No obstante, ahora, fuentes cercanas a él revelaron al medio Daily Mail que Schumacher está sentado en una silla de ruedas y puede moverse en su casa.

Corinna, su esposa desde hace 30 años, ha asumido las riendas de su cuidado, tratamiento y confidencialidad del caso desde el accidente. A ella la acompaña un equipo de enfermeras y terapeutas que mantienen una vigilancia de 24 horas al astro del automovilismo.

El caso no ha estado libre de polémica, como la desatada el año pasado cuando exmiembros del personal que lo asistía intentó vender fotos del alemán postrado en una cama hasta por un millón de dólares. Por suerte para la familia, este caso terminó en una condena, aunque mantuvieron la discreción.

Según fuentes no confirmadas, durante los últimos años Schumacher sufrió de pseudocoma, o síndrome de enclaustramiento, una afección en la que los pacientes están conscientes y plenamente conscientes, pero solo pueden reaccionar parpadeando. Sin embargo, la familia no ha confirmado esto.