OFICIAL: Estos son los 30 jugadores que representarán a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura

Venezuela confirmó este jueves su róster final de 30 peloteros que disputarán el Clásico Mundial de Béisbol que se realizará en marzo de 2026.

La selección venezolana cuenta con muchos jugadores élite que destacan en las Grandes Ligas. En la lista aparecen 17 lanzadores, dos receptores, siete infielders y cuatro outfielders

LA LISTA DE VENEZUELA

LANZADORES

  • José Alvarado, LZ
  • Eduard Bazardo, LD
  • José Buttó, LD
  • Enmanuel De Jesús, LZ
  • Yoendrys Gómez, LD
  • Carlos Guzmán, LD
  • Pablo López, LD
  • Andrés Machado, LD
  • Germán Márquez, LD
  • Keider Montero, LD
  • Oddanier Mosqueda, LZ
  • Daniel Palencia, LD
  • Eduardo Rodríguez, LZ
  • Ricardo Sánchez, LZ
  • Antonio Senzatela, LD
  • Ranger Suárez, LZ
  • Ángel Zerpa, LZ

RECEPTORES

  • William Contreras
  • Salvador Pérez

INFIELDERS

  • Luis Arráez, 1B
  • Willson Contreras, 1B
  • Maikel García, 3B
  • Andrés Giménez, 2B/SS
  • Eugenio Suárez, 3B
  • Gleyber Torres, 2B
  • Ezequiel Tovar, SS

JARDINEROS

  • Wilyer Abreu, RF
  • Ronald Acuña Jr., RF
  • Jackson Chourio, CF

UTILITY

  • Javier Sanoja, UTL

José Altuve, Jesús Luzardo, Anthony Santander y Robert Suárez son los que destacan entre las ausencias.

La MLB señaló que esta será la segunda edición del torneo en el que participarán 20 selecciones. Tal como en el 2023, habrá cuatro grupos de cinco equipos cada uno. Los mejores dos de cada uno avanzarán a los cuartos de final en Houston y en Miami el 13 y 14 de marzo.

Además, las semifinales y la final serán disputadas en Miami, empezando el 15 de marzo

Venezuela forma parte del Grupo D que jugará en Miami junto a República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

 

