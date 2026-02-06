VIRAL: Nicolás Claveau será el primer esquiador de fondo en representar a Venezuela en Juegos Olímpicos de invierno

El caraqueño Nicolás Claveau-Laviolette representará a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d’Ampezzo 2026, que comenzarán el 6 de febrero, convirtiéndose en la quinta participación del país en el evento multideportivo.

Claveau, nacido en Caracas y criado en Canadá, participará en esquí de fondo y será el único representante venezolano en los Juegos Olímpicos. Se trata de la primera ocasión en que Venezuela participa en esta disciplina.

María Soto, presidenta del Comité Olímpico Venezolano, confirmó este jueves que Claveau fue formalmente inscrito en la competencia. Guillermo Racero, entrenador del esquiador, será el jefe de la misión de Venezuela en el evento.

«Todo está preparado para recibir a nuestro atleta. A nuestra modesta pequeña delegación que estará en unos Juegos de Invierno. Para nuestra gestión estar en unos juegos de invierno marca algunas emociones que por nuestro país pudiésemos vivir», dijo Soto.

EL DEBUT DE CLAVEAU

El venezolano debutará en los Juegos Olímpicos el próximo martes, 10 de febrero, en la prueba de sprint 1.5 km. Posteriormente, el 13 del mismo mes, estará presente en la competencia de 10 km en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero.

«Estamos prestos a acompañar a Nicolás Claveau en su primera incursión en la categoría adulta, luego de haber clasificado a Milano-Cortina. Que tiene un corazón inmenso para representar a nuestro país, a nuestros colores», acotó Soto.

Claveau y Racero se alojarán en la Villa de Predazzo, Milán, uno de los seis complejos habilitados para los deportistas en estos Juegos Olímpicos. El caraqueño será la primera persona en llevar la bandera de Venezuela desde Sochi 2014.

Venezuela participó por primera ocasión en los Juegos Olímpicos de Invierno en Nagano 1998. Contó con representación en Salt Lake City 2002 (cuatro clasificados), Turín 2006 y Sochi, aunque lleva 12 años sin estar en la competición.