Deportes

¿Nuevo Mundial? La Vinotinto participará en el torneo FIFA Series 2026 a partir de marzo, estos serán sus rivales

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Archivo

La FIFA confirmó la participación de la selección de La Vinotinto en el torneo amistoso FIFA Series 2026 a llevarse a cabo durante la ventana internacional de marzo y abril. El ente rector del fútbol mundial incluyó a 48 selecciones repartidas en doce grupos de cuatro equipos cada uno.

La Vinotinto integrará el grupo con sede en Uzbekistán junto a la selección anfitriona, Trinidad y Tobago y el combinado de Gabón. Los organizadores anunciarán próximamente el calendario detallado de estos partidos de exhibición, dijo el organismo en un comunicado.

Leer Más

CLX Group y su equipo celebran el Día del Periodista en Venezuela
VIRAL: Corredora se cayó en plena competencia y lo que hizo para ganar dejó a todos en shock
Conmebol abrió investigación por trifulca en el Colombia – Uruguay en la Copa América

Chile y Venezuela representan a la Conmebol en esta edición del certamen global. Los chilenos competirán en el grupo de Nueva Zelanda (anfitrión), Cabo Verde y Finlandia, mientras que los guerreros venezolanos viajarán a territorio uzbeko.

Las autoridades seleccionaron a Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Puerto Rico y Ruanda como el resto de las sedes. Actualmente, cinco de las selecciones masculinas participantes ya poseen su cupo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

LEA TAMBIÉN: VIDEO: CAÍDA DE CICLISTA POR MAL ESTADO DE LA VÍA OBLIGA A SUSPENDER NOVENA ETAPA DE LA VUELTA AL TÁCHIRA

Diversas plataformas retransmitirán todos los enfrentamientos a nivel mundial para ofrecer máxima visibilidad a las selecciones nacionales. La FIFA busca acercar la competición a los aficionados de todos los continentes a través de este formato.

La FIFA Series utiliza un sistema de eliminación directa donde cada selección disputará dos partidos. El formato divide a cada grupo de cuatro naciones en dos llaves iniciales denominadas «Semifinales».

Los dos equipos que pierdan sus respectivas semifinales juegan un partido por el tercer puesto, bajo el nombre de «Duelo por el Honor». Esta instancia permite a todos los países cumplir con su cuota de minutos internacionales.

Los ganadores de las llaves iniciales se enfrentan en «La Gran Final» para coronarse como campeones de su respectiva “FIFA Series”. Este duelo único definirá al vencedor de cada una de las doce sedes del torneo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Valentino Garavani
Luto en la moda: Diseñador italiano Valentino Garavani murió en Roma a los 93 años
Caraota Show
EN VIDEO: Anunciaron plan para «reforzar» la seguridad en las instalaciones petroleras ubicadas en Zulia
Venezuela
Gaby Spanic en nueva polémica: Reveló que hay una orden de detención en su contra y esta sería la razón
Caraota Show