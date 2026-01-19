¿Nuevo Mundial? La Vinotinto participará en el torneo FIFA Series 2026 a partir de marzo, estos serán sus rivales

La FIFA confirmó la participación de la selección de La Vinotinto en el torneo amistoso FIFA Series 2026 a llevarse a cabo durante la ventana internacional de marzo y abril. El ente rector del fútbol mundial incluyó a 48 selecciones repartidas en doce grupos de cuatro equipos cada uno.

La Vinotinto integrará el grupo con sede en Uzbekistán junto a la selección anfitriona, Trinidad y Tobago y el combinado de Gabón. Los organizadores anunciarán próximamente el calendario detallado de estos partidos de exhibición, dijo el organismo en un comunicado.

Chile y Venezuela representan a la Conmebol en esta edición del certamen global. Los chilenos competirán en el grupo de Nueva Zelanda (anfitrión), Cabo Verde y Finlandia, mientras que los guerreros venezolanos viajarán a territorio uzbeko.

Las autoridades seleccionaron a Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Puerto Rico y Ruanda como el resto de las sedes. Actualmente, cinco de las selecciones masculinas participantes ya poseen su cupo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Diversas plataformas retransmitirán todos los enfrentamientos a nivel mundial para ofrecer máxima visibilidad a las selecciones nacionales. La FIFA busca acercar la competición a los aficionados de todos los continentes a través de este formato.

La FIFA Series utiliza un sistema de eliminación directa donde cada selección disputará dos partidos. El formato divide a cada grupo de cuatro naciones en dos llaves iniciales denominadas «Semifinales».

Los dos equipos que pierdan sus respectivas semifinales juegan un partido por el tercer puesto, bajo el nombre de «Duelo por el Honor». Esta instancia permite a todos los países cumplir con su cuota de minutos internacionales.

Los ganadores de las llaves iniciales se enfrentan en «La Gran Final» para coronarse como campeones de su respectiva “FIFA Series”. Este duelo único definirá al vencedor de cada una de las doce sedes del torneo.