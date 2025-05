«Nos convertimos en el Real Madrid de la MLS»: Josef Martínez recordó su experiencia en el Inter Miami con la llegada de Messi

El futbolista venezolano Josef Martínez, una de las principales estrellas de la historia de la Major League Soccer (MLS), recordó su experiencia compartiendo equipo con el argentino Lionel Messi en el Inter Miami.

Messi sorprendió al mundo del deporte al abandonar el fútbol europeo y dar un salto a la MLS. El astro argentino llegó al Inter Miami, en donde compartió la delantera del equipo con Martínez, uno de los mayores goleadores de la historia de la liga norteamericana.

«Con la llegada de Messi, sufrimos un gran cambio. Pasamos de ser el peor equipo de la liga a convertirnos en el Real Madrid de la MLS. Todo cambió», dijo en el pódcast Vinotinto.

Martínez recordó que, antes de la llegada de Messi, el Inter Miami pasaba un momento sumamente complicado. Con el fichaje del exjugador del FC Barcelona, aseguró que el equipo tuvo un cambio total.

«Cuando yo fui al Inter Miami era el combate FC. No era el Inter. No habían llegado ni Messi, ni Busquets, ni Jordi. Habíamos perdido como 15 partidos», apuntó Martínez, que actualmente juega en el San José Earthquakes.

MARTÍNEZ: «NO NOS CONOCÍAN»

El Inter Miami fue fundado en 2018 y se unió a la MLS en 2020, tras una expansión. Al ser uno de los equipos más nuevos de la liga, no tuvo gran reconocimiento en sus primeros años, pero cuando llegó Messi ganó las miradas de todo el globo.

«Antes del primer entrenamiento de Messi, ni en Instagram nos conocían, no iban ni siquiera los periodistas. Me escribió gente que yo no sabía que existía, hasta mi padrino, que yo no había conocido», afirmó Martínez.

El delantero recordó que se sumaron miles de fanáticos. «Afuera había 1000 periodistas, cuando nosotros habíamos visto un periodista antes. Y había 50,000 personas para el primer entrenamiento», apuntó.

Además del Inter Miami y San José, Josef Martínez también jugó en Montreal y Atlanta United, en donde anotó 110 goles y se consolidó como uno de los mejores jugadores de la liga estadounidense.