La polémica «propuesta de Trump» que permitiría a Italia participar en el Mundial a pesar de su eliminación

Un alto representante cercano al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría propuesto a la FIFA reemplazar a Irán por Italia en el próximo Mundial.

Se trata de una iniciativa revelada por el Financial Times (FT), que desde ya desató una nueva controversia diplomática y deportiva a menos de dos meses de la Copa del Mundo.

La polémica propuesta, según el medio de comunicación, fue presentada como un supuesto gesto político para recomponer la relación entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, deteriorada tras los ataques del mandatario estadounidense contra el papa León XIV en el contexto de la guerra con Irán.

De acuerdo con el medio, la idea busca tender un puente con Roma aprovechando la crisis abierta sobre la imposibilidad de participación iraní en el Mundial.

El empresario ítalo-estadounidense Paolo Zampolli confirmó al FT que sugirió directamente a Trump y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que Italia ocupara el lugar de Irán.

«Sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el palmarés necesario para justificar su inclusión», declaró, defendiendo la legitimidad deportiva de la selección italiana pese a su eliminación en la repesca europea.

¿QUÉ DICE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP?

Hasta ahora, ni la Casa Blanca, ni la FIFA, ni las federaciones de fútbol de Italia e Irán han respondido a las solicitudes de comentarios, según la agencia de noticias Reuters.

Lo cierto, es que Italia, que quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva tras perder en penales ante Bosnia y Herzegovina, vería en esta maniobra una inesperada vía de regreso al torneo, aunque su concreción dependería de una decisión extraordinaria del organismo rector del fútbol mundial.

Mientras tanto, Irán aseguró este mismo miércoles que está preparado para competir y mantiene su intención de participar, según el mismo reporte del FT, aunque Reuters no pudo verificarlo de inmediato.

Vale recordar, que Irán había señalado a inicios de abril que solo definiría su presencia una vez recibiera una respuesta de la FIFA sobre su solicitud de trasladar los partidos programados en Estados Unidos hacia México, en medio de las tensiones derivadas de la guerra en Medio Oriente.