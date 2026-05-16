Mundial 2026: Alerta por venta de boletos falsos en páginas que se hacen pasar por la FIFA, así puedes identificarlas

La compañía de ciberseguridad ESET alertó sobre la creación de páginas web fraudulentas, que se hacen pasar por plataformas vinculadas a la FIFA, con el objetivo de estafar a los fanáticos con la venta falsa de entradas.

Según la firma, los estafadores crean portales que aparentan ser plataformas oficiales vinculadas a la FIFA con el fin de obtener información financiera, datos personales y pagos que nunca se traducen en productos reales.

La empresa identificó al menos cinco dominios activos que están siendo promocionados a través de anuncios en buscadores, redes sociales y correos electrónicos.

Uno de los métodos más utilizados es el typosquatting, una técnica que consiste en registrar direcciones web casi idénticas a las oficiales para generar confianza entre los usuarios.

Sitios como fifa26.shop o 26-fifa.com replican colores, tipografías y distribución del portal auténtico, logrando que las víctimas crean que están en un entorno seguro.

En estas páginas, los visitantes son inducidos a registrarse y entregar datos sensibles como nombre completo, correo electrónico, número telefónico e incluso contraseñas.

PROCESO FALSO DE COMPRA

El fraude se completa durante el supuesto proceso de compra. Primero, los portales falsos solicitan información vinculada al «FIFA ID», un mecanismo que imita el sistema de autenticación oficial para reforzar la sensación de legitimidad.

Una vez que el usuario introduce los datos de su tarjeta bancaria, la información queda en manos de los delincuentes sin que exista entrega de boletos, camisetas o cualquier otro artículo.

Este esquema, basado en técnicas de phishing, puede derivar además en robo de identidad y accesos no autorizados a otras cuentas personales.

ESET advirtió que la proliferación de dominios con extensiones como .site,. store o .shop responde a campañas organizadas. Las mismas buscan mantener las estafas activas incluso cuando algunas páginas son dadas de baja.

Por ello, los especialistas recomiendan verificar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar cualquier dato. También evitar enlaces compartidos por terceros y no acceder mediante anuncios patrocinados.

La forma más segura de navegar, insistieron, es escribir manualmente la URL oficial en el navegador.