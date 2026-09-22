Messi reveló la camiseta que usará en su último partido con Argentina: «Para toda la vida»

El astro Lionel Messi se prepara para disputar su último partido con la selección de Argentina. Para una ocasión de tal magnitud, el ‘10’ del Inter de Miami usará una camisa especial durante el encuentro.

El propio Messi compartió en sus redes sociales el video de la camiseta que usará en el partido frente a Benín, el 6 de octubre. Cuenta con los icónicos colores celeste y blanco, pero con detalles dorados en cuello y mangas.

Cabe destacar que el nombre de Messi, el escudo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la ‘10’ en la espalda aparecen en dorado. A esto se suman unos rayos inspirados en el Sol de Mayo alrededor del dorsal.

«Último partido… Una camiseta para toda la vida», dijo Messi en la descripción del video. En las imágenes se aprecia al astro argentino colgando la camiseta, preparándose para sus últimos minutos con su selección.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

LA RETIRADA DE MESSI

Tras quedar subcampeón en el Mundial 2026, Messi anunció su retiro de la selección argentina. Sin embargo, la AFA lo convocó para esta fecha FIFA, con el objetivo de «pueda tener la despedida que realmente se merece» con la fanaticada de Argentina.

La despedida de Messi se llevará a cabo en el partido entre Argentina y Benín en el Monumental de Buenos Aires. Algunos fanáticos han criticado al rival, alegando que le puede quitar peso y valor a un encuentro de tal valor emocional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN FOTOS: EL RADICAL CAMBIO DE LOOK DE YULIMAR ROJAS QUE ESTÁ DANDO DE QUE HABLAR

Se espera que la AFA organice un homenaje por todo lo alto. Messi no estará solo, puesto que también invitaron a los jugadores que disputaron el Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina bordó una tercera estrella en la camiseta.