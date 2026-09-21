EN FOTOS: El radical cambio de look de Yulimar Rojas que está dando de que hablar

La laureada atleta venezolana, Yulimar Rojas, sorprendió este domingo con un nuevo look, en unas fotografías publicadas en las redes sociales del estilista profesional radicado en el oriente del país, José Branchs. Allí se puede ver el radical cambio, donde se le ve maquillada de manera profesional y también con nuevo peinado.

Branchs es reconocido por su labor en producciones fotográficas, estilismo de moda y participación en eventos de belleza regionales.

El cambio ha llamado tanto la atención en las redes que muchos internautas en plataformas como Instagram comenzaron a compararla con la conocida animadora y exMiss venezolana, Dayra Lambis.

Rojas dejó atrás sus característicos cabellos cortos o trenzas deportivas casuales para lucir un peinado mucho más producido.

En cuanto al maquillaje, su nuevo estilo destaca porque redefine sus facciones, dándole una apariencia muy distinguida.

Aunque no todos están de acuerdo en la comparación con Lambis, gran parte de la opinión de los usuarios coincide en que este cambio de imagen resalta su lado más femenino, puesto que, por lo general, ella siempre se presenta al natural.

“Hermano usted la dejó como nunca antes en su vida! Qué máxima quedó”, dice uno de los comentarios.

Mientras que otro usuario dijo: “La dejaste como nunca nadie la había dejado, PERFECTA. Juro que no la reconocí. Tu trabajo habla por sí solo”.

Incluso, otro internauta publicó: “Lista para el Miss World 2027”.