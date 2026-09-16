Messi jugará su último partido para despedirse por la puerta grande, este será su rival

Lionel Messi tendrá la oportunidad de escribir su última página como jugador de la selección de Argentina, luego de que fuera convocado a unos partidos amistosos. Hace unas semanas, anunció su retiro de la Albiceleste.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este martes la lista de convocados para los amistosos con Bolivia, Burkina Faso y Benín. Messi, máximo goleador de la historia de la selección, fue uno de los nombres.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó la convocatoria de Messi, a pesar de su retiro del fútbol internacional. Desde el ente rector del balompié argentino buscan hacer una despedida para La Pulga en el Monumental de Buenos Aires.

«Después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi», dijo Tapia.

LA DESPEDIDA DE MESSI

Aunque la convocatoria cubre tres partidos, Tapia precisó que Messi tan solo jugará el último de ellos, el 6 de octubre, frente a Benín. El objetivo es que «pueda tener la despedida que realmente se merece» con la fanaticada de Argentina.

Un aspecto curioso es que Messi, que ha disputado tres finales del mundo, jugará su último partido ante una selección como Benín. Algunos fanáticos han criticado al rival, alegando que le puede quitar peso y valor a un encuentro de tal valor emocional.

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Este será el último partido de Messi como jugador en la selección de Argentina. Lo mismo ocurrirá con los jugadores de Rodrigo De Paul, de Inter Miami, y el mediocampista Giovani Lo Celso, del Real Betis.

Se espera que la AFA organice un homenaje por todo lo alto. Messi no estará solo, puesto que también invitaron a los jugadores que disputaron el Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina bordó la tercera estrella.