Luto deportivo: Falleció una joven promesa venezolana en España

El deporte venezolano permanece de luto por la inesperada partida de la futbolista Leomarys Jusehina Dávila Borjas, quien falleció el pasado viernes a los 23 años en el País Vasco, España.

Dávila se desempeñaba como jugadora del Jarrilleros CDF, en la localidad de Portugalete, de las categorías inferiores del fútbol sala español. Durante la última temporada, la merideña fue una de las principales artilleras del equipo, con 15 goles.

Fue el propio equipo el que confirmó la trágica noticia en redes sociales. Aunque envió condolencias a los familiares y seres queridos de Dávila, no reveló mayores detalles sobre las circunstancias en las que la futbolista perdió la vida.

«Un duro revés del que saldremos adelante, como lo hemos hecho siempre en ocasiones tan sumamente duras. Lo haremos por ti, Leo», detalló el equipo. Diversos equipos del País Vasco manifestaron su luto por la muerte de Dávila.

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La Federación Vizcaína de Fútbol también lamentó la muerte de Dávila e hizo una publicación al respecto en sus redes sociales. «Trasladamos nuestro cariño y condolencias a toda su familia y amistades en estos momentos tan duros y difíciles», apuntó.

INICIATIVA DÁVILA

Seres queridos de Dávila y organizaciones comunitarias pusieron en marcha una campaña de recaudación. Los fondos serán destinados al proceso de repatriación de los restos de la futbolista, para que el velorio se pueda llevar a cabo en Mérida.

Dávila jugó en el equipo de la Universidad de Los Andes (ULA FC) y ganó la Copa Venezuela en 2023. Asimismo, formó parte de la plantilla de Estudiantes de Mérida, antes de partir hacia Europa a sumar minutos en el viejo continente.

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Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay información sobre la causa de muerte de Dávila. Mientras tanto, sus seres queridos y la comunidad futbolística venezolana permanece de luto.