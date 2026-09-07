LVBP reveló cambios de la nueva temporada: Venezuela irá a la Serie del Caribe y Serie de Las Américas

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) señaló que la hoja de ruta para la temporada 2026- 2027 ya está trazada.

Durante la Convención Anual de la LVBP, la junta directiva y los representantes de los ocho equipos definieron que en esta oportunidad habrá un aumento en la cuota de extranjeros. Además, se realizará la reestructuración del programa antidopaje.

Entre los principales acuerdos alcanzados se encuentran:

El nombre de la temporada: La 2026-2027 se llamará «Campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2026».

Homenaje a las víctimas del terremoto: La LVBP y sus clubes expresarán, mediante distintos actos, su solidaridad y respeto hacia las víctimas y los afectados por el doble terremoto ocurrido en junio. Durante la temporada, cada día 24 se guardará un minuto de silencio en todos los estadios. Los equipos informarán oportunamente sobre cualquier iniciativa adicional relacionada con este homenaje.

Juegos los lunes: Se aprobó el calendario de la temporada 2026-2027, que incluirá un encuentro todos los lunes, cuya transmisión televisiva estará a cargo de la LVBP.

Fechas claves del torneo: La ronda regular finalizará el 27 de diciembre de 2026. La serie del comodín se disputará el 29 de diciembre у, de ser necesario, continuará el día 30. El Round Robin comenzará el 2 de enero de 2027, mientras que la serie final se iniciará el 23 de enero.

Los finalistas de la temporada: El equipo campeón representará a Venezuela en la Serie del Caribe Hermosillo 2027, mientras que el subcampeón participará en la Serie de Las Américas 2027, que se celebrará en Caracas.

Los importados: En cuanto a las condiciones del campeonato, se ratificó el aumento de seis a ocho jugadores importados por equipo.

El draft de refuerzos: Para el Round Robin se aprobó una adición y tres sustituciones. Para la serie final únicamente se permitirá una adición.

Programa antidopaje: La Convención reafirmó la importancia de fortalecer el juego limpio y proteger la integridad de la competición. En este sentido, se acordó reforzar el Programa Antidopaje mediante la creación de una Junta o Tribunal Disciplinario independiente de la Junta Directiva de la LVBP, que tendrá a su cargo la emisión de las decisiones correspondientes.

Amaño de juegos: Se establecerán los mecanismos necesarios para prevenir y combatir cualquier amenaza de amaño de juegos. Esta labor tendrá un componente educativo fundamental, con el propósito de que todo el personal de los clubes cuente con las herramientas necesarias para reconocer y afrontar cualquier situación que pueda comprometer la integridad del campeonato.