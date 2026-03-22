Luis Arráez conmovió a todos cuando respondió por qué no tenía su medalla de oro del Clásico Mundial de Béisbol

El venezolano Luis Arráez una de las estrellas de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, le obsequió la medalla de campeón del mundo a su madre, razón por la cual no se le vio con la presea dorada colgada del cuello tras coronarse en Miami ante los Estados Unidos..

«Cuando le preguntaron al primera base de los Gigantes de San Francisco, Luis Arráez, por qué no llevaba puesta su medalla de oro del Clásico Mundial de Béisbol como la mayoría de sus compañeros venezolanos, respondió: ‘No la tengo. Se la di a mi mamá. Ella es quien se la merece'», reveló el periodista deportivo estadounidense Bob Nightengale en sus redes sociales.

When San Francisco Giants 1B Luis Arraez was asked why he wasn’t wearing his WBC gold medal to the ballpark like most of his Venezuelan teammates: ‘I don’t have it. I gave it to my Mom. She’s the one who deserves it.’’ — Bob Nightengale (@BNightengale) March 21, 2026

Durante todo el Clásico Mundial se vio al yaracuyano conocido como La Regadera, por su habilidad con el bate, reconocer y honrar a sus padres, quienes lo acompañaron desde las gradas en cada compromiso. En este sentido, el tres veces campeón bate ha reiterado en numerosas entrevistas el papel fundamental que ha tenido su madre en su formación como pelotero, acompañándolo desde sus primeros pasos en el béisbol menor hasta su consolidación como una de las figuras ofensivas más consistentes de las Grandes Ligas.

«El que les diga que se rindan no le paren, nunca se rindan, levántese, eso me lo enseñó mi mami, ‘levántate hijo que siempre Dios tiene tiene oportunidades’ y mira, somos campeones del mundo, somos campeón del Clásico Mundial, agradecido siempre y a seguir disfrutando porque nos los merecemos», dijo en una de las entrevistas tras salir campeón del mundo.