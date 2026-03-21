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EN VIDEO: Así fue la destacada actuación de Yulimar Rojas en el Mundial de Atletismo bajo techo

Valentín Romero
Por Valentín Romero
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EN VIDEO: Así fue la destacada actuación de Yulimar Rojas en el Mundial de Atletismo bajo techo
Foto: EFE

La venezolana Yulimar Rojas alcanzó este sábado la medalla de plata en el Salto Triple, con un salto de 14,86 metros, durante el Mundial de Atletismo Indoor (bajo techo) 2026, celebrado en Polonia.

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Rojas partía como favorita, tras firmar la mejor marca de la temporada en 14,95 metros lograda en febrero en la Copa Iberdrola de España, también disputada bajo techo. Este guarismo también significó un récord personal para Yulimar en dicho torneo.

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No obstante, la cubana Leyanis Pérez arrancó con todo al realizar un primer salto de 14,88 mts y en su segundo salto logró los 14,95 mts que le otorgaron la medalla de oro.

LA CUBANA ERA LA VIGENTE CAMPEONA

Pérez llegaba como vigente campeona del mundo bajo techo y al aire libre, pero es importante recordar que en el primero no había estado la venezolana por una grave rotura en el talón de Aquiles, y en el segundo Rojas apenas regresaba a las pistas tras su lesión, que también le hizo perderse los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Pero el triunfo de la atleta antillana es aún más meritorio, teniendo en cuenta que Yulimar Rojas no solo estaba ya plenamente recuperada, sino que llegaba como líder mundial del año con la marca que hoy también alcanzó Pérez.

Desde la decepción de las Olimpiadas de París, donde la cubana quedó fuera del podio cuando era candidata a todo ante la ausencia de Rojas, Leyanis Pérez no ha bajado de lo más alto del podio. Tres oros mundiales y dos títulos de la Diamond League que la confirman como reina actual del triple salto, al menos hasta que Yulimar decida recuperar su trono.

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