Los Medias Rojas de Boston celebrarán por primera vez el Día del Patrimonio Venezolano, esto es lo que se sabe

Los Medias Rojas de Boston celebrarán por primera vez el Día del Patrimonio Venezolano el próximo 22 de julio en el mítico Fenway Park, un reconocimiento inédito a la creciente comunidad criolla en la región de Nueva Inglaterra.

De acuerdo con la información disponible en la página web de Los Medias Rojas, la histórica celebración se realizará durante el duelo ante los Orioles de Baltimore, convirtiéndose en la primera noche oficialmente dedicada a Venezuela dentro del calendario temático del equipo.

La iniciativa marca un paso significativo en la integración cultural, dentro de una de las franquicias más emblemáticas de las Grandes Ligas.

El evento incluirá música en vivo, muestras gastronómicas, ceremonias previas al encuentro y obsequios exclusivos para los fanáticos que adquieran sus entradas a través del portal oficial.

Asimismo, la organización adelantó que la velada buscará resaltar la identidad venezolana y su aporte al béisbol norteamericano.

PRESENCIA CRIOLLA EN LOS MEDIAS ROJAS

La decisión llega en un año de fuerte presencia criolla en el roster de Boston, que en 2026 cuenta con figuras como Ranger Suárez, Willson Contreras, Wilyer Abreu, Andruw Monasterio y Carlos Narváez.

A principios de abril, el club ya había rendido homenajes a sus peloteros venezolanos por su desempeño en el Clásico Mundial de Béisbol, reforzando el orgullo vinotinto en la ciudad.

El Día del Patrimonio Venezolano forma parte de un programa de 21 noches temáticas que los Red Sox desarrollarán esta temporada, entre ellas celebraciones dedicadas a Puerto Rico, México y República Dominicana.

Con esta iniciativa, Boston amplía su compromiso con la diversidad cultural y reconoce el impacto de la comunidad latina en la región.