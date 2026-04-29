EN FOTOS: Venezuela en Cooperstown, así inauguraron sección en el Museo de Béisbol en honor a los campeones del mundo

La cuenta oficial del Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol en Estados Unidos anunció que ya está abierto al público un espacio en honor a la selección de Venezuela tras ser campeona del Clásico Mundial.

«Venezuela en Cooperstown. ¡Artefactos de los campeones del Clásico Mundial de Béisbol están ahora en exhibición en el Museo!», indicó la entidad en una publicación en sus redes sociales.

En la exhibición se pueden ver caretas, espinilleras, guantes, bates, zapatos y gorras usadas por los héroes venezolanos en dicha competición. Incluso incluyeron la pizarra táctica usada por el manager Omar López ante el juego contra Países Bajos y fotos de los momentos más icónicos del certamen.

«Zapatillas de Daniel Palencia. Con estas zapatillas, Palencia se mostró imbatible para Venezuela durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ponchando a más de la mitad de los bateadores a los que se enfrentó y asegurando tres victorias consecutivas en cuatro días. Sus zapatillas personalizadas lucían el icónico monumento al mango de Venezuela, en homenaje a la herencia agrícola del país», dice en una de las tablillas más llamativas.

«Equipo de Salvador Pérez. Capitán de la selección venezolana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Pérez lideró al equipo a su primer título mundial al vencer a Estados Unidos por 3-2. El receptor usó esta máscara y casco durante el torneo, guiando a sus lanzadores a través de alineaciones desafiantes y eliminando al único corredor que intentó robarle una base», añade otra con respecto a la careta del capitán de Venezuela.

Incluso reconocieron a otro de los venezolanos que hizo historia sin vestir los colores del equipo nacional. «Gorra de Francisco Cervelli. Durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, la selección italiana tuvo su mejor actuación en la historia del torneo. El equipo se mantuvo invicto en la fase de grupos y en los cuartos de final antes de ser eliminado por Venezuela en las semifinales. El mánager Francisco Cervelli usó esta gorra mientras dirigía a su equipo durante el Clásico Mundial».

Venezuela in Cooperstown. 🇻🇪 Artifacts from the @WBCBaseball champions are now on exhibit in the Museum! pic.twitter.com/KiQ0BjbRjG — National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) April 29, 2026

Este anuncio coincidió con el cumpleaños del salón de la fama venezolano Luis Aparicio, a quien también recordaron. «¡Feliz cumpleaños, Luis Aparicio. El legendario campocorto de los Chicago White Sox y primer jugador venezolano en ingresar al Salón de la Fama celebra hoy su 92 cumpleaños», señalaron.