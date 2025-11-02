Los Dodgers repitieron título en una dramática Serie Mundial, son los primeros en hacerlo en los últimos 25 años

Los Dodgers de Los Ángeles se convirtieron el sábado en el primer equipo en 25 años en repetir el título de Serie Mundial, después de vencer 5-4 a los Azulejos de Toronto en un dramático séptimo juego que se decidió en el inning 11.

El duelo decisivo se jugó en el Rogers Centre, casa de los pájaros azules, luego de que los californianos lo forzaran el viernes tras ganar el sexto de la final.

Los Azulejos se fueron arriba en el tercer inning con jonrón de tres carreras de Bo Bichette, pero los angelinos fueron descontando a cuenta gotas con una carrera en el cuarto y otra en el sexto. Para la baja de esa entrada, Toronto amplió la ventaja 4-2.

En el octavo, Max Muncy descontó con cuadrangular y en el noveno tramo, con un out en la pizarra, el venezolano Miguel Rojas se vistió de héroe para conectar un dramático batazo de cuatro esquinas que igualó todo.

A ENTRADAS EXTRAS

El bambinazo del oriundo de Los Teques forzaba a las entradas, pero no sin antes pasar un susto. Los Azulejos montaron un ataque de tres en base con solo un out en la baja del noveno, por lo que los Dodgers recurrieron a su lanzador estrella, Yoshinobu Yamamoto, quien pudo sacar los últimos dos outs.

Para el inning 11 apareció el receptor Will Smith, quien con otro cuadrangular le dio la ventaja a los californianos y en la baja de esa entrada, Toronto montó un nuevo ataque, pero que nuevamente lo aplacó Yamamoto, quien forzó a Alejandro Kirk a batear para doble play y así darle el segundo título corrido de Serie Mundial a Los Ángeles.

El último equipo en conquistar series mundiales seguidas fueron los legendarios Yanquis de Nueva York de la década de los 90. En ese entonces, consiguieron un tricampeonato en 1998, 1990 y 2000.

Yamamoto, por su parte, se llevó el premio más valioso al ganar tres de los cuatro partidos de los Dodgers en la Serie Mundial.