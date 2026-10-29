Lo que reveló Lucas Trejo cuando perdió a su familia tras los terremotos en La Guaira y el gran gesto de Messi

El futbolista argentino Lucas Trejo jugaba en el Sport Marítimo La Guaira de la liga Futve 2 cuando ocurrieron los terremotos del 24 de junio. Su esposa y dos hijos murieron en el colapso de su edificio en el sector Playa Grande.

A cuatro meses de la tragedia, Trejo reveló que el astro argentino Lionel Messi fue de gran ayuda durante los días posteriores a los terremotos. También destacó el apoyo de Antonela Roccuzzo, esposa de La Pulga.

Tras regresar a Argentina una semana después de los terremotos, Trejo recibió dos maletas. Una de ellas fue enviada por el propio Messi y estaba cargada con ropa o zapatos. «Me la enviaba en este momento tan difícil», expuso.

«Él estaba jugando el Mundial, pero aun así con esta noticia él se hizo presente y realmente quería resaltarlo públicamente porque es asombroso», dijo Trejo. «Estamos hablando seguramente del mejor jugador de la historia, haya tenido ese gesto conmigo y también en ese momento para toda mi familia», agregó.

TREJO NO SOLO RECIBIÓ AYUDA DE MESSI

De igual forma, Trejo recibió el apoyo de otras personas del entorno de Messi. La segunda maleta estaba cargada con distintas compras y dinero que le enviaron los trabajadores del Inter de Miami, el club en el que juega La Pulga.

El futbolista también obtuvo ayuda en La Guaira. Tras los terremotos, Trejo y varias personas pasaron tres días frente a los escombros del edificio sin agua, comida o electricidad, cuando llegó apoyo de la fundación de Antonela Roccuzzo.

«Ella nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento para que nunca nos falte las bebidas, comida, la alimentación, tuvimos internet, pudimos hacer como una carpa para quedarnos a dormir», recordó Trejo.

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🫶🗣️“Cuando pasó lo del terremoto estuvimos entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz, no había comida. La primera persona que nos ayudó fue ANTONELA ROCCUZZO con su fundación. Ella nos mandó todo lo que necesitábamos. Luego Messi nos mandó una maleta con ropa y zapatillas de él” – Lucas Trejo, el futbolista argentino que perdió a su esposa y sus dos hijos por el terremoto en Venezuela — PaseClave (@paseclave__) October 29, 2026



Trejo perdió a su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos, Aarón y Ainhoa, en los terremotos. Tras el hallazgo de sus cuerpos, estaba sumamente conmocionado y, según explicó su familia, tuvo que ser sedado.

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se sumaron cientos de edificios afectados y miles de damnificados.