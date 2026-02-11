Leones del Caracas anuncia que José Alguacil no continuará como mánager

Los Leones del Caracas anunciaron este martes que José Alguacil no continuará como mánager para la próxima temporada, concluyendo un periodo de cinco campañas en las que lideró el banquillo de los Melenudos.

Luego de otra campaña sin clasificar al Round Robin, los Leones optaron por concluir su relación con Alguacil. Igualmente, el equipo capitalino manifestó su cariño y agradecimiento con el mánager que los llevó al título en la campaña 2022-2023.

«Nuestro club quiere expresar su agradecimiento a quien durante cinco temporadas consecutivas dirigió con compromiso y profesionalidad al equipo con más títulos dentro de la liga, representando con pasión nuestros valores», añadió.

AGRADECIMIENTO CON ALGUACIL

Los Melenudos recordaron que Alguacil pasó por el club como jugador y luego regresó en la temporada 2020-2021 como coach de banca. Para la próxima campaña, se convirtió en manager de los Leones.

«Se convirtió en el primer en alcanzar esta trayectoria en los 83 años de historia del club. Bajo su dirección, llevó a los gloriosos Leones del Caracas a obtener el título 21», indica el comunicado, que también recordó el subcampeonato en la Serie del Caribe.

Los Leones afirmaron que Alguacil protagonizó un «ciclo de excelencia y alta competitividad». «(El club) le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales. Su nombre permanecerá con estima en nuestra historia», concluyó.

Alguacil alcanzó el primer título de los Leones en más de una década. Sin embargo, sus últimas dos temporadas fueron blanco de críticas por su gestión y decisiones técnicas.

Los Leones del Caracas no han confirmado quién estará al frente del club en la próxima campaña. Se espera que en los próximos meses se evalúen distintos perfiles y la directiva tome una decisión para el futuro.