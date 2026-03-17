VIDEO: Vinícius provoca a la afición del Manchester City y desata la polémica en triunfo del Real Madrid

El triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City (1-2) en el Etihad Stadium, situado en Inglaterra, dejó mucho más que un resultado favorable para el club español, puesto que el protagonista de la noche fue Vinícius Júnior, quien volvió a quedar en el centro de la controversia tras un festejo que encendió a la afición local.

Luego de convertir un penal que abrió el marcador, el brasileño se dirigió hacia el córner y, mirando fijamente a los hinchas del City, realizó un gesto de burla simulando un llanto.

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«Lloren, lloren, lloren», habría dicho mientras agitaba las manos cerca de su rostro, lo que desató una inmediata reacción de rechazo desde las gradas.

La polémica llega en un contexto especialmente sensible para Vinícius, quien hace apenas unas semanas protagonizó un fuerte cruce con Gianluca Prestianni durante el partido de ida del playoff de la UEFA Champions League en Lisboa (Portugal).

En aquella ocasión, el brasileño denunció un presunto insulto racista por parte del argentino, lo que derivó en una suspensión provisional para el jugador del Benfica y una investigación abierta por la UEFA.

Incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intervino públicamente para condenar cualquier gesto que busque ocultar expresiones discriminatorias.

Vinicius Jr mandando a llorar al Manchester City. 😭😭😭 pic.twitter.com/rv5YKnHAu0 https://t.co/7a7JWhpd4x — MT2 (@madrid_total2) March 17, 2026

¿POR QUÉ REACCIONÓ VINÍCIUS ASÍ?

El gesto de este martes, sin embargo, parece tener un origen distinto. En el entorno del Real Madrid se interpreta como una respuesta a las críticas que Vinícius ha recibido en las últimas semanas por su rendimiento irregular o su carácter explosivo dentro del vestuario.

Algunos sectores de la afición merengue lo responsabilizan por la eliminación en la Copa del Rey y la salida de Xabi Alonso tras media temporada como entrenador.

Para otros, el brasileño simplemente respondió a la presión con la misma intensidad que lo caracteriza.

Pero en Manchester surgió otra lectura. Varios hinchas recordaron un cartel exhibido la temporada pasada en el Etihad, donde se leía «Stop Crying Your Heart Out» (Deja de llorar a mares), en referencia a la canción de Oasis, acompañado por una imagen de Rodri con el Balón de Oro.

Según esta interpretación, el gesto de Vinícius sería una devolución directa a aquella provocación. Sea cual sea la motivación, lo cierto es que el brasileño volvió a dividir opiniones y encender un debate que trasciende lo deportivo, justo en un momento clave de la temporada para el Real Madrid y luego de marcar los dos goles en el duelo de este martes.