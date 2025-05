Las explosivas declaraciones de Oswaldo Guillén sobre Tiburones de Guaira que están dando de qué hablar

El mánager Oswaldo Guillén explotó tras su salida de Los Tiburones de La Guaira y se quejó sobre las excusas que le dio la directiva para no renovar su contrato con el equipo.

«Lo que me duele más a mí o me arrech.. es que me dijeron que me iban a botar porque era malo, porque no les gustaba. Primero dijeron que me la pasaba borracho, cuando yo me la paso con mi nieto y mi mujer para arriba y para abajo. O sea no hallaban que decir, querían ponerme a mi malo con la gente», acotó.

Destacó que durante la temporada pasada le botaron a cuatro coaches estando La Guaira arriba y no le explicaron los motivos.

«Tampoco me los remplazaron para que sepan. Le pregunté directamente a Luis Sojo (gerente deportivo de La Guaira en ese momento) y me dijo: «tú sabes que eso viene de arriba (de la directiva)’, y le dije que yo no sabía cómo era eso. Ellos querían que yo me arrechara y me fuera, pero yo no le iba dejar ese poco de real que me estaba pagando el viejo Ruperti en el aire, ni pendejo que yo fuera», expresó.

Durante una entrevista en Diamante 23, Guillén acotó que le molesta que «vivieron de mí por un año (tras la temporada y la Serie del Caribe) y a los tres meses me das una patada por el cul… y me sacan, por favor respeten».

«En Venezuela te dan un trabajo como mánager y creen que te están haciendo un favor», dijo.

OSWALDO GUILLÉN SOBRE LUIS SOJO

Sin embargo, apuntó que Elias Saba, Luis Sojo y Alberto Díaz no tienen nada que ver con su salida. «A Sojo le pusieron la camita, lo hicieron que me botara», comentó.

“Mi relación con Luis Sojo es perfecta. Es un hombre de béisbol. Le tenían los brazos amarrados en La Guaira”, sentenció.

Incluso Oswaldo Guillén reveló que a los Tigres de Aragua les indicó que le pagarán lo que tuvieran. «Cuando La Guaira sepa cuanto estoy ganando con los Tigres el ataque viene al corazón».