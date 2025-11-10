Deportes

La Vinotinto superó a Haití y clasificó invicta como primera de grupo en el Mundial Sub-17

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
Vinotinto

La Vinotinto Sub-17 culminó este lunes su paso por la fase de grupos del Mundial de Qatar con una victoria 4-2 ante su similar de Haití, para de esta forma clasificarse a la siguiente fase como primera de grupo.

Venezuela comenzó el partido con un dominio abrumador dentro del campo. Tan solo al minuto 6, Diego Claut recibió un centro en el área chica y la mandó a guardar para poner el 1-0 a favor de la Vinotinto.

Pocos después, al minuto 14, Haití concedió un penal y John Mancilla no desaprovechó la oportunidad para poner el 2-0 a favor de Venezuela.

Sin embargo, cuando parecía que todo estaba resuelto, Haití comenzó a reaccionar y cuando faltaba muy poco para que terminara el primer tiempo, descontaron para el 2-1.

El segundo tiempo comenzó como un partido completamente diferente y Haití poco a poco comenzó a quitarle el control del partido a la Vinotinto, hasta que al minuto 72 los centroamericanos lograron el empate.

Con el marcador igualado e Inglaterra ganándole a Egipto, la Vinotinto estaba quedando relegada al segundo lugar del grupo.

No obstante, al minuto 80, los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo volvieron a reaccionar y a David García le quedó un balón en el área, que a pesar de la llegada del defensor de Haití logró rematar, y el balón terminó en el fondo de la red para poner nuevamente a la Vinotinto a ganar y como primera de grupo.

Ya en el tiempo agregado, el árbitro pitó otro penal a favor de Venezuela y David García sentenció el partido con el 4-2 definitivo.

Con este resultado la Vinotinto finaliza como primera de grupo a la espera de su rival en la siguiente ronda, que se jugará entre el 14 y 15 de noviembre.

Inglaterra quedó como segundo de grupo y Egipto también aseguró su pase a la siguiente ronda al quedar entre los mejores terceros.

