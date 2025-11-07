Arquera venezolana fue nominada a los Premios The Best 2025, esta es su categoría

La guardameta venezolana Yessica Velásquez, que juega actualmente en el Santa Fe de Colombia, fue una de las 22 porteras incluidas en la lista de nominadas al once ideal de los Premios The Best 2025.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) publicó en sus redes sociales la noticia. «Yessica Velásquez figura entre las nominadas a mejor guardameta de los Premios The Best 2025», apuntó el organismo.

Con este anuncio, Velásquez pasó a formar parte de las 22 arqueras tomadas en cuenta para el once ideal de la última temporada. «Entre las mejores del mundo», sentenció la FVF en sus redes sociales.

Cabe destacar que, a pesar de su gran desempeño, Velásquez no fue nominada a la categoría a la Mejor Guardameta, que cuenta con tan solo siete candidatas.

DESEMPEÑÓ DE VELÁSQUEZ

Los Premios The Best 2025 darán reconocimientos por el desempeño en el periodo entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Hay 88 jugadores (porteras, defensa, centrocampistas y delanteras) nominadas al equipo ideal.

Velásquez, que nació en 1989 en el estado Anzoátegui, ha destacado especialmente en el fútbol colombiano. Pasó por equipos como Unión Magdalena, Junior de Barranquilla, 3B Amazonas, Iranduba, Tauro FC y Millonarios.

Desde 2021, Velásquez es la guardameta del Santa Fe y ha pasado por todas las categorías de la Vinotinto femenina. En su palmarés destaca especialmente un subcampeonato de la Conmebol Libertadores.