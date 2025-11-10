La Vinotinto sub-17 logró su pase a la siguiente ronda del Mundial de la categoría por combinación de resultados

La Vinotinto sub-17 logró matemáticamente la clasificación a la siguiente ronda del Mundial de la categoría disputado en Qatar, debido a una combinación de resultados que se dieron este domingo.

De esta manera, el equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo consiguió el pase a pesar de que le queda un partido por diputar, contra Haití este lunes, donde podría asegurar el liderato de su grupo.

Es importante recordar que este torneo es el primero que se juega con formato ampliado de 48 equipos, donde 32 de ellos pasan a los dieciseisavos de final, donde comienza la etapa de eliminación directa.

Venezuela ya suma cuatro puntos en el Grupo E tras su victoria 3-0 ante Inglaterra y el empate 1-1 contra Egipto, y ostenta una diferencia de gol de +3, lo que lo coloca desde ya entre los ocho mejores terceros clasificados, debido a que los terceros de los grupos del A hasta el D ya definidos este domingo, no tienen mejor puntaje que La Vinotinto.

VIZCARRONDO PODRÁ ROTAR EL EQUIPO Y DESCANSAR FIGURAS CLAVES

Esta clasificación anticipada representa un balón de oxígeno y una gran ventaja estratégica para el cuerpo técnico, pues tendrán la oportunidad de dar descanso a jugadores claves que acumulan minutos o que arrastran alguna molestia física.

Además, podrá gestionar con mayor tranquilidad a aquellos nombres que se encuentren apercibidos con tarjeta amarilla, evitando suspensiones innecesarias para la vital ronda de eliminación directa.

Con el boleto a los dieciseisavos de final ya en el bolsillo, la Vinotinto encarará el duelo final de este lunes 10 de noviembre contra Haití con la tranquilidad de tener el objetivo principal cumplido.

No obstante, el partido no será un mero trámite, ya que tanto los jugadores como Vizcarrondo desean cerrar la fase de grupos con una victoria y buscar el liderato del Grupo E.