La polémica reacción del «Brujo» Martínez tras convocatoria de La Vinotinto, que encendió las redes sociales

José «Brujo» Martínez, mediocampista venezolano, encendió las redes sociales tras la más reciente convocatoria de La Vinotinto de la que no fue partícipe, lo que generó un aluvión de críticas de parte de los aficionados de la selección, quienes aún se muestran dolidos por el fracaso de no clasificar a la Copa del Mundo 2026.

«Esto es una burla», escribió Martínez en sus historias de Instagram, poco después de que el seleccionador interino, Fernando Aristeguieta, anunciara a los convocados.

Ese gesto del centrocampista criollo, que milita en Brasil, no sentó nada bien en los aficionados venezolanos. Estos reprocharon su actitud al considerar que es momento de probar nuevos elementos en La Vinotinto, pero también sin dejar de achacarle el descalabro de 3-6 frente a Colombia.

«José ‘Brujo’ Martínez no debe ser convocado más nunca a la selección nacional. Que venga la nueva generación, cero caprichosos», «‘El Brujo’ Martínez no debería ir más a la Vinotinto. Siendo parte del mayor fracaso en la historia del fútbol venezolano, no tiene derecho a exigir nada. Debería es trabajar para ganarse un lugar. Pero, aunque tuviera argumentos futbolísticos, esa actitud no existe», son algunos de los comentarios en su contra.

Otro que reaccionó, pero de una forma más displicente, fue el ariete criollo, Salomón Rondón, quien se limitó a decir: «Seguiré trabajando».

LOS CONVOCADOS PARA LA VINOTINTO

El defensa Jon Aramburu, de la Real Sociedad, y el mediocampista Telasco Segovia, del Inter Miami, están en la lista de 35 jugadores de la selección venezolana para enfrentar en Estados Unidos el 14 de noviembre a Australia y cuatro días después a Canadá en partidos amistosos.

Aristeguieta también convocó a los internacionales Jefferson Savarino, Ronald Hernández, Juan Pablo Añor, Cristian Cásseres y a Wuilker Faríñez. De igual forma, de la Liga Futve, convocó a Yordan Osorio, Carlos Faya, José Chávez, Keiber Lamadrid, Miguel Silva y Christopher Varela.