Deportes

La Vinotinto cerró el año subiendo en el ranking FIFA y se ubicó en esta posición: ¿Quiénes son las mejores del mundo?

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Tras la victoria contra Australia y la derrota ante Canadá, la Vinotinto subió dos puestos en el ranking FIFA y ahora se ubica en la casilla 48.

Contents

De acuerdo a la tabla publicada por el máximo organismo del fútbol, Venezuela pasó de 1463,27 a 1465,22 puntos.

Leer Más

Canciller español sobre Edmundo González: «Hoy está libre y no detenido en Venezuela gracias a un gesto humanitario»
Diosdado Cabello pidió al CNE «revisar» las sustituciones de la oposición de cara al 28Jul
VIRAL: El contundente mensaje de Danny Ocean sobre Venezuela durante su show en Bogotá

Vale recordar que la Vinotinto cerró la fase de eliminatorias al Mundial de 2026 con una derrota ante Colombia que acabó con sus aspiraciones al repechaje. Incluso el equipo culminó con cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas, que la dejaron con 18 puntos, por debajo de Bolivia.

 

TOP 10 DE LA FIFA: ESTAS SON LAS MEJORES SELECCIONES

La FIFA señaló que España lidera el top 10 de las mejores selecciones del mundo tras sus últimas victorias.

Le sigue Argentina en la segunda posición tras encabezar por muchos meses el ranking. Francia está en el tercer lugar.

Por su parte, Inglaterra está en la casilla cuatro del ranking de la FIFA. Brasil subió y se ubicó en la quinta posición. Mientras, Portugal bajó a la casilla seis.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:  LA FVF ANUNCIÓ QUE LA VINOTINTO NO DISPUTARÁ EL AMISTOSO CON BELICE, ESTA FUE LA RAZÓN DE LA SUSPENSIÓN

Países Bajos bajó a la séptima posición; y Bélgica se mantiene en el octavo lugar.

Además, Alemania subió a la novena posición. Por último, el top 10 publicado por la FIFA lo completa la selección de Croacia que subió una casilla y sacó a Italia de las primeras posiciones.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Otro escándalo sacude al Miss Universo: Director de Miss Chile habría llamado «mucama» a la venezolana Stephany Abasali
Caraota Show
Saab dice que María Corina Machado es una «prófuga» de la justicia venezolana
Venezuela
adolescente
«Se la llevaron sin orden»: Habló la madre de la adolescente detenida en casa de sus abuelos
Venezuela