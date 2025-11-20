La Vinotinto cerró el año subiendo en el ranking FIFA y se ubicó en esta posición: ¿Quiénes son las mejores del mundo?

Tras la victoria contra Australia y la derrota ante Canadá, la Vinotinto subió dos puestos en el ranking FIFA y ahora se ubica en la casilla 48.

De acuerdo a la tabla publicada por el máximo organismo del fútbol, Venezuela pasó de 1463,27 a 1465,22 puntos.

Vale recordar que la Vinotinto cerró la fase de eliminatorias al Mundial de 2026 con una derrota ante Colombia que acabó con sus aspiraciones al repechaje. Incluso el equipo culminó con cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas, que la dejaron con 18 puntos, por debajo de Bolivia.

TOP 10 DE LA FIFA: ESTAS SON LAS MEJORES SELECCIONES

La FIFA señaló que España lidera el top 10 de las mejores selecciones del mundo tras sus últimas victorias.

Le sigue Argentina en la segunda posición tras encabezar por muchos meses el ranking. Francia está en el tercer lugar.

Por su parte, Inglaterra está en la casilla cuatro del ranking de la FIFA. Brasil subió y se ubicó en la quinta posición. Mientras, Portugal bajó a la casilla seis.

Países Bajos bajó a la séptima posición; y Bélgica se mantiene en el octavo lugar.

Además, Alemania subió a la novena posición. Por último, el top 10 publicado por la FIFA lo completa la selección de Croacia que subió una casilla y sacó a Italia de las primeras posiciones.