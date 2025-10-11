La FVF anunció que la Vinotinto no disputará el amistoso con Belice, esta fue la razón de la suspensión

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este sábado la suspensión del partido amistoso que la Vinotinto disputaría con Belice en la ciudad de Chicago, Estados Unidos (EEUU), «por circunstancias de fuerza mayor».

En un comunicado, el ente federativo explicó que la empresa productora del evento realizó la cancelación del mismo, previsto para el martes 14 de octubre, luego de no poder concretar un cambio de sede, ante los problemas que atraviesa Chicago, debido a protestas por la presencia de la Guardia Nacional de ese país en la conocida «ciudad de los vientos».

Se estudió la posibilidad de trasladar el juego a Miami, no obstante la productora advirtió de «la inviabilidad» de este cambio de locación.

«La FVF lamenta esta situación que afecta la planificación deportiva de la Selección Nacional Absoluta, diseñada con antelación y en estricto cumplimiento de los protocolos FIFA para la presente fecha internacional», concluyó la misiva de la federación.

LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE BELICE CONFIRMÓ LA NOTICIA

Por su parte, la selección caribeña confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, donde afirmaron que lo más importante era la seguridad y el bienestar de sus jugadores y entrenadores.

«Si bien la Federación de Fútbol de Belice lamenta la cancelación de este partido, aprovechamos este momento para expresar nuestra sincera gratitud a nuestros jugadores, cuerpo técnico, aficionados y socios por su comprensión y apoyo», señaló la federación caribeña en su misiva.

LA VINOTINTO CAYÓ ANTE ARGENTINA EN DEBUT DE VIZCARRONDO

Mientras tanto, este viernes la Vinotinto cayó 1-0 contra la campeona del mundo, Argentina, en el primer partido del director técnico interino, Oswaldo Vizcarrondo.

El encuentro dejó buenas sensaciones. Especialmente por la solidez defensiva y la actuación estelar de su portero José David Contreras, que evitó la caída de su arco en varias oportunidades.