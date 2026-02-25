«El veneco tiene hambre»: Jugadores venezolanos sufrieron ataque de xenofobia en Chile tras partido de la Copa Libertadores

Los fanáticos del Huachipato de Chile agredieron con insultos xenófobos a los jugadores venezolanos del Carabobo FC, luego de que el conjunto criollo los eliminara de la Copa Libertadores con un global de 1-3.

«Tiene hambre, tiene hambre, el veneco tiene hambre, el veneco tiene hambre», coreaban los fanáticos del Huachipato desde la grada luego de la eliminación del torneo continental por parte del equipo venezolano.

El experimentado lateral, Alexander González, se pronunció a través de redes sociales por lo ocurrido. «Hay cosas que muchas veces merecen ser más viralizadas más que otras. Sin embargo es claro que estamos viviendo el mundo al revés».

«Hemos como venezolano dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile. Nos generalizan como: muertos de hambre, veneco y demás. Sin saber que detrás de cada ser humano, hay un doliente, una madre, un hijo, una abuela poniendo tanto oraciones como esfuerzos para poder ver triunfar a ese ser», añadió González.

«A nivel deportivo, comentaristas y aficionados del fútbol hablan barbaridades de los equipos venezolanos, discriminan nuestra raíz, una vez más generalizando. Espero que los comentaristas venezolanos puedan dar un golpe en la mesa también, y decir todo lo que abarca haber ganado este compromiso, sin menos preciar y decir de forma educada como nos caracteriza a nosotros como dolientes de nuestra tierra, que hoy sin ofender fuimos muy superiores, dentro de la cancha. Sobre todo en Venezuela y además de eso, sin hacerles ofensas a ninguno de los chilenos, ¿Por qué?», se preguntó.

No obstante, destacó la valía con la que jugó el equipo venezolano. «Porque no hay mejor manera de vengarse, que una victoria masiva que fue lo que hicimos».

«Venezolanos en estas tierras, siéntanse orgullosos y honrados de haber nacido en nuestra tierra. Vamos por más», aseveró González.

En otro comentario, indicó: «Así nos tratan afuera, pero no pasa nada. No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más».

OTRO JUGADOR QUE HABLÓ

En esta línea, Edson Tortolero, autor de uno de los dos goles venezolanos en Chile, también reprochó lo ocurrido. «Vinimos a este país hermoso con hambre, pero con mucha hambre de gloria y lo conseguimos».

«Nos vamos satisfechos y felices. Esto es por todos los venezolanos, en especial los que emigraron por conseguir nuevas oportunidades. Son unos valientes, Dios los bendiga siempre hermanos, los esperamos de vuelta en el país más hermoso del mundo, Venezuela», concluyó.

Tras eliminar al equipo de Chile en su propia casa, Carabobo FC se prepara para la Fase 3 de la Copa Libertadores y el próximo 3 de marzo comenzará la serie ante Sporting Cristal de Perú.