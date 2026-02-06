La revelación que hizo la novia del famoso futbolista Vinícius Júnior sobre su vida íntima que sorprendió a todos

La influencer Virginia Fonseca, novia de la estrella del fútbol brasileño y del Real Madrid, Vinícius Júnior, reveló las estrictas medidas de seguridad a las que se tiene que someter para prevenir cualquier problema para la carrera de su pareja.

«Si voy al ginecólogo y necesito usar una pomada, tengo que consultar con su fisioterapeuta porque podría desencadenar un positivo en una prueba de dopaje», afirmó Fonseca en una entrevista con el periodista Leo Dias.

En este sentido, acotó que cuando va a usar una pomada o cualquier medicamento debe enviar una muestra del mismo al equipo de Vinícius para que analicen su composición y verifiquen que no implique un riesgo de positivo en controles antidopaje a los que está sujeto el delantero del Real Madrid.

La influencer admitió que sintió miedo por el jugador la primera vez que le dijo sobre el cuidado que debían tener. «Cuando me lo dijo, empecé a temblar. Pensé: ‘Dios mío, ¿podría haber usado algo que no debería?’».

Esto se debe a que algunas sustancias que se aplican en pomadas o tratamientos tópicos pueden contener componentes hormonales o activos que, teóricamente, podrían aparecer en los análisis y dar lugar a sanciones para el deportista. Ante esto, el brasileño cuenta con un equipo médico que analiza cada producto que pueda entrar en contacto con él.

OTRAS MEDIDAS DE VIGILANCIA

Fonseca no solo tiene que reportar sus medicamentos, sino que también tiene que adherirse a un estilo de vida, dieta e incluso salidas, que se adapten al jugador.

Eso se debe a que Vinícius sigue una estricta rutina que busca minimizar cualquier posibilidad de contratiempo o error que pueda perjudicar su rendimiento.

No obstante, la influencer aseguró que ambos han aprendido a convivir con las exigencias y circunstancias particulares de la vida de un deportista de élite. En este sentido, afirmó estar feliz y comprometida con la relación, priorizando la salud, el bienestar y el éxito profesional de Vinícius.