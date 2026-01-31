Deportes

La razón por la que Puerto Rico estaría considerando retirarse del Clásico Mundial de Béisbol

Foto: Referencial

(EFE).- El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, dijo este sábado que están considerando retirar al equipo del Clásico Mundial 2026, después de que varios jugadores estelares no recibieran permiso para participar del torneo.

«Si nuestros jugadores no van a participar, si no podemos participar en igualdad de condiciones, ya está discutido, ya está analizado, estamos contemplando no participar en esta edición del Clásico», afirmó Quiles.

El Clásico Mundial de Béisbol se disputará del 5 al 17 de marzo y el Estadio Hiram Bithorn en San Juan será la sede de los juegos del Grupo A, integrado por Puerto Rico, Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

«Vamos a ver qué pasa en estos días, pero la decisión está casi tomada, que es posible que Puerto Rico no participe en el Clásico», subrayó el presidente de la Federación en una entrevista con el periodista Jay Fonseca.

El último que se sumó a la lista de bajas fue el campocorto Francisco Lindor, quien quedó fuera del evento por restricciones del seguro luego de someterse a un procedimiento de limpieza en el codo derecho.

LEA TAMBIÉN: OFICIAL: ESTOS SON LOS CUATRO PELOTEROS CONFIRMADOS PARA JUGAR CON VENEZUELA EN EL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL

Otros jugadores del llamado ‘Team Rubio’ a los que les han negado el permiso para participar en el Clásico son Carlos Correa, Jovani Morán, Emilio Pagán, Alexis Díaz y Víctor Caratini.

El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico señaló que, en su opinión, «los que están boicoteando el Clásico y poniéndole el pie al Clásico son los dueños de equipos».

«Yo sé que va a haber algún jugador que no va a poder participar, pero no puede ser que al país que más jugadores le han retirado el patrocinio para que participen sea Puerto Rico», denunció.

Quiles consideró que, «por dignidad, Puerto Rico no debe participar en el Clásico», pero que por ahora están «haciendo una advertencia» y, dependiendo de lo que pase en los próximos días, tomarán la decisión final. EFE

