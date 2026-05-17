La polémica razón que habría provocado la ruptura entre Vinicius Jr. y su novia influencer

La coincidencia de dos modelos brasileñas en el mismo restaurante de Madrid habría sido la causa que provocó la ruptura repentina entre el delantero Vinicius Jr. y la influencer Virginia Fonseca.

Este explosivo escándalo ha alterado el foco del futbolista del Real Madrid a menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026, donde la selección de Brasil de Carlo Ancelotti buscará recuperar su mejor versión.

Virginia anunció la separación en su cuenta de Instagram luego de cenar con el jugador el lunes 11 de mayo en un local madrileño, justo después del partido ante Oviedo en el Santiago Bernabéu. El portal de Leo Dias y el programa Melhor da Tarde confirmaron que en ese mismo establecimiento se encontraban las modelos Bruna Pinheiro y Jéssica de Paula, procedentes de Piracicaba.

El malestar de la influencer comenzó al enterarse de la presencia de las jóvenes en la capital española mientras ella estaba en el estadio. Además, todo empeoró drásticamente al verlas en el restaurante que frecuentaba con el futbolista.

¿QUÉ DICEN LAS VERSIONES?

Las sospechas apuntan a que el atacante de 25 años costeó los pasajes y el hospedaje de las mujeres, una acusación que su representante desmintió inmediatamente al asegurar que ellas pagaron sus propios gastos. Además, el conflicto salpicó también al defensor Eder Militao, quien supuestamente compartió el palco VIP del estadio con las modelos y con un amigo del jugador llamado Mazinho.

Ante el revuelo, Militao publicó un comunicado oficial para negar de forma tajante que él hubiera invitado a las jóvenes a España.

Ambas modelos publicaron videos en sus redes sociales para despegarse de la polémica y exigir respeto frente a las críticas de los usuarios. «Sobre los rumores de que estábamos en el restaurante, eso fue algo que ya estaba en nuestros planes. Quisimos hacer turismo, conocer todos los puntos aquí, yo ya había estado en Madrid. Yo soy empresaria, soy madre y exijo respeto. Yo amo a Virginia, ustedes me están atacando por esto, pero yo no tengo nada que ver con la ruptura. No tengo ningún vínculo con jugadores de fútbol, expresó Bruna Pinheiro.

Por su parte, Jéssica de Paula respaldó esta versión de la casualidad y lamentó el acoso cibernético que sufre junto a su entorno familiar tras lo ocurrido.

«Sí, fuimos al restaurante de Vinicius Júnior porque es un punto turístico aquí de la ciudad. Si yo hubiera visto a Virginia, le habría pedido una foto con ella, porque me gusta mucho. Quería decir que estoy recibiendo muchos ataques en internet, yo y mi familia. Les pido que paren. No tenemos nada que ver con la ruptura de ellos», agregó.

VIRGINIA ANUNCIA QUE SE SEPARA DE VINICIUS

La influencer de 54 millones de seguidores oficializó el quiebre con Vinicius mediante una extensa publicación en sus redes sociales donde priorizó sus valores personales.

«Siempre me permitiré vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy. Mientras estuvimos juntos, me dediqué por completo, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Al fin y al cabo, siempre he trabajado mucho, siempre he estado muy centrada en mis sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy una mujer, y me permití vivir esto sin crear ninguna barrera, valorando el respeto que siempre he tenido en cualquier relación», acotó.

Virginia Fonseca concluyó su mensaje pidiendo un cierre definitivo a las especulaciones de los fanáticos y deseándole un buen futuro al delantero brasileño.

«A lo largo de mi vida, he aprendido a no negociar nunca aquello que, para mí, es innegociable. Así que, cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez para poner fin a la relación con cariño antes que quedarme por quedarme. Hoy, hemos decidido respetar el camino del otro. Deseo de todo corazón la felicidad y el éxito de Vinicius, y todo ello con mucho cariño. Pido el respeto de todos y que esto sea una página que se pasa en la vida de cada uno, ¡al igual que lo será en la mía! Gracias», anunció.