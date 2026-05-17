EN VIDEO: La escalofriante caída que sufrió Álex Márquez durante el MotoGP de Cataluña, revelaron cuál es su estado

El piloto de motociclismo, Álex Márquez, protagonizó un escalofriante accidente justo en la mitad de carrera del MotoGP de Cataluña, lo que provocó que tuvieran que trasladarlo de urgencia a un hospital, aunque ya está fuera de peligro.

El incidente ocurrió exactamente en la curva 10 y en el giro 12 de la competencia. El piloto Pedro Acosta notó una avería en la aceleración de su KTM y levantó la mano de inmediato, tal como dicta el protocolo para avisar al resto del grupo.

Sin embargo, Márquez rodaba tan cercano que le resultó imposible reaccionar a tiempo.

El piloto de Ducati colisionó por detrás contra el colín de la moto de Acosta a más de 250 km/h. Toda esta situación ocasionó que el español saliera disparado producto del impacto y acabara en el suelo.

La motocicleta dio varias vueltas sobre el asfalto y perdió numerosas piezas durante el arrastre. Incluso la rueda delantera se desprendió por completo y quedó en medio de la pista, lo que generó un evidente peligro para el resto de los competidores.

Los comisarios sacaron inmediatamente la bandera roja en la pista para detener por completo la competencia. Mientras tanto, varios pilotos ayudaron a Acosta a llegar a la meta con su KTM casi parada. La ambulancia ingresó rápidamente al circuito para atender a un Álex Márquez que afortunadamente alzó la mano desde la camilla.

Ese gesto confirmó que el competidor estaba consciente y despierto tras la durísima caída, una condición que la Dirección de Carrera avisó pronto a todos los equipos. El incidente también afectó directamente a Raúl Fernández. Los médicos trasladaron inicialmente al piloto herido al hospital del propio circuito de Catalunya.

🚨🇪🇸🏍️ ALERTE INFO | Énorme CRASH impliquant Alex Márquez en course au Moto GP de Barcelone. La course a été interrompue et le drapeau rouge a été brandi. pic.twitter.com/EQsbu3VTrC — Cerfia (@CerfiaFR) May 17, 2026

¿CUÁL ES SU ESTADO TRAS LA CAÍDA?

Tras el revuelo, la madre de Álex Márquez, Roser Alentá, tranquilizó a los fanáticos al confirmar que el piloto «está bien».

Luego, la escudería Gresini dio detalles del estado físico del español tras realizarle pruebas. «Tiene una fractura marginal de la C7, le harán más evaluaciones la próxima semana. Fractura en la clavícula derecha; será estabilizada con una placa», escribieron.

Igualmente, la escuadra italiana comentó que operarían este mismo domingo a Álex Márquez.

De acuerdo con medios españoles, es probable que se pierda los próximos dos Gran Premio que se llevarán a cabo en Italia y Hungría.