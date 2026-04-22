¿Cuánto cuesta el álbum de la Copa Mundial 2026? Esto debes gastar en sus 980 barajitas

A menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026, Panini lanzó oficialmente su álbum de figuritas para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La expectativa es enorme, pero también el costo: con más selecciones que nunca —48 en total—, completar la colección será considerablemente más caro que en ediciones anteriores.

El álbum llega acompañado de una preventa anunciada por Panini America en su cuenta de X, medio por el cual la marca presentó «el álbum de pegatinas Panini de la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia».

La colección incluye 980 figuritas, un incremento notable respecto a Catar 2022 (la colección oficial incluía 620 stickers de papel estándar y 50 stickers metalizados). Para los aficionados, esto significa más páginas por llenar y un gasto mayor para alcanzar el ansiado álbum completo.

EL PRECIO A PAGAR PARA LLENAR EL ALBÚM

Según los precios actuales en Estados Unidos, una caja de 50 sobres cuesta US$135 e incluye un álbum gratis.

Cada sobre trae siete figuritas, por lo que, en un escenario ideal sin repetidas, serían necesarios unos 140 sobres para completar las 980 pegatinas.

Con un costo promedio de US$2 por sobre, el gasto mínimo rondaría entre US$280 y US$305, sumando el precio del álbum, que varía entre US$5 y US$25.

Sin embargo, ese cálculo corresponde al mejor de los casos. En la práctica, las figuritas repetidas elevan el costo real para la mayoría de los coleccionistas.

Ante este panorama, el intercambio vuelve a ser la estrategia más efectiva para reducir gastos. Reuniones de coleccionistas, grupos en redes sociales y comunidades locales se convierten en aliados clave para quienes buscan completar el álbum sin vaciar el bolsillo.

The wait is over. The biggest Panini FIFA World Cup™ sticker album ever has arrived. Pre-order the FIFA World Cup 2026™ Official Sticker Collection 50 Pack Box now here: https://t.co/pqJkyaIcNU and receive a free FIFA World Cup 2026™ Official Sticker Collection Album!… pic.twitter.com/2ob4voB9rr — Panini America (@PaniniAmerica) April 1, 2026

TIPO DE ÁLBUM DISPONIBLE EN ESTADOS UNIDOS Y PRECIOS

En su página web oficial, la marca comercializa distintos tipos de álbumes y combinaciones para los fanáticos: