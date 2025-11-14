La multa que deberá pagar Henry Blanco tras haber sido expulsado de un juego de Bravos de Margarita por reclamar

El mánager de los Bravos de Margarita, Henry Blanco, fue sancionado por la Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional como consecuencia de sus acciones durante el partido entre Bravos de Margarita y Leones del Caracas, en el Estadio Monumental Simón Bolívar, el pasado 6 de noviembre.

A través de un comunicado, la LVBP informó que Blanco fue suspendido por dos encuentros.

«Para tomar la decisión de suspender al piloto Henry Blanco, la Junta Directiva de la LVBP se basó en el informe elaborado por el árbitro. Además, en las normas previstas en las Condiciones de Campeonato y en el Código de Ética y Disciplina de la LVBP», acotó.

Además, se multó por 200 dólares o su equivalente en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Esto debido a la falta prevista en el artículo 20.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

Henry Blanco fue expulsado por el árbitro de la inicial Dereck Pacheco durante el cierre del décimo inning. Esto tras reclamar de manera airada la sentencia de balk al relevista zurdo José Quintana, tras un movimiento ilegal mientras hacía contacto sobre la goma de lanzar.

Ni Bravos de Margarita, ni Henry Blanco apelaron la pena por lo que deberá ser cumplida a partir del próximo compromiso del conjunto insular.