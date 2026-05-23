La MLB impuso dura sanción a prospecto venezolano por el uso de sustancias prohibidas

La Oficina del Comisionado de las Grandes Ligas (MLB) suspendió por 80 partidos al lanzador venezolano José Zerpa, prospecto de los Marineros de Seattle, tras dar positivo por Estanozolol, una sustancia que está estrictamente prohibida en el béisbol organizado por aumentar el rendimiento físico de los atletas de forma ilegal.

La Oficina del Comisionado anunció formalmente la penalización el viernes bajo los lineamientos del programa de prevención y tratamiento de drogas de las Ligas Menores. El serpentinero derecho de 21 años, oriundo del estado Yaracuy, jugaba en la sucursal Clase A con los Inland Empire 66ers en la Liga de California.

El lanzador criollo registraba un récord de cuatro victorias y una derrota (4-1) antes de recibir la sanción de la liga. José Zerpa acumulaba además una efectividad de 4.70 en un total de 10 apariciones en la campaña, cumpliendo exclusivamente funciones como relevista desde el bullpen del equipo.

El joven serpentinero firmó con la organización de Seattle en el año 2023 a través de un contrato de ligas menores. El acuerdo incluyó un modesto bono de firma de 10,000 dólares, pero este tropiezo legal frena por completo su proyección y su desarrollo hacia las Mayores.

OTROS PELOTEROS SANCIONADOS EN 2026 POR USO DE SUSTANCIAS

La penalización contra José Zerpa eleva la cifra de peloteros sancionados por violar las políticas de bienestar y salud de las Grandes Ligas en la actualidad. El lanzador venezolano se convirtió formalmente en el séptimo jugador sancionado en lo que va de año debido al uso de sustancias psicotrópicas o esteroides anabólicos.

Esta suspensión da continuidad a una lista de penalizaciones severas que la directiva de la liga emitió a lo largo de los meses previos. El caso más dramático ocurrió el pasado 3 de marzo, cuando la liga suspendió por toda la temporada al jardinero de los Bravos de Atlanta, Jurickson Profar.

Profar recibió este castigo tras dar positivo por testosterona exógena y sus metabolitos en un control de la organización. La gravedad de la sanción respondió a que esta prueba fallida representaba su segunda violación a las normativas antidopaje del sindicato y de la liga.

Asimismo, la MLB inhabilitó por 80 compromisos al jardinero agente libre Max Kepler el pasado 9 de enero tras dar positivo por Epitrenbolona.