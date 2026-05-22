Venezuela convoca a Yangel Herrera, Segovia y Aramburu para amistosos ante Irak y Turquía

(EFE).- La selección de fútbol de Venezuela convocó al defensa Jon Aramburu, al mediocampista Yangel Herrera, ambos jugadores del Real Sociedad, así como a Telasco Segovia, para jugar los amistosos ante Irak y Turquía en junio próximo, mientras el goleador Salomón Rondón quedó por fuera tras una polémica con Jefferson Savarino.

El director técnico de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, indicó este viernes en rueda de prensa, que la convocatoria de Herrera, busca hacerlo sentir cómodo tras sufrir una lesión en el músculo sóleo de la pierna izquierda en marzo pasado.

«No le voy a generar una presión a él ni mucho menos, es lo contrario, más bien queremos que se sienta a gusto», señaló Vizcarrondo, al tiempo que dijo que Herrera es un jugador que puede conectar bien con sus pares en el carril central del campo.

Vizcarrondo también convocó a Christian Makoun, jugador del PFC Levski Sofia de Bulgaria, por ser un perfil que tiene una estructura que le permite jugar de central o lateral.

Por otro lado, el seleccionador indicó que dejó por fuera al goleador Salomón Rondón, así como al delantero Jefferson Savarino, luego de que ambos estuvieran involucrado en una polémica por redes sociales en marzo pasado.

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De acuerdo a medios locales, Rondón publicó un mensaje en Instagram en el que cuestionó que Savarino no viajara con la selección para los amistosos contra Trinidad y Tobago y Uzbeskistán por «no estar en condiciones pero que luego fuera titular en el Fluminense».

Vizcarrondo reconoció que quizá estas sean las bajas «más sensibles» para estos amistoso pero aseguró que basa sus decisiones en la justicia.

«Yo tengo que enviar un mensaje de unión, de integración y de sentido de pertenencia», apuntó.

Vizcarrondo dijo que no le cierra las puertas a nadie en la Vinotinto y en el caso de Rondón, añadió, «no hay forma de que un seleccionador o el que sea, manifieste que deba retirarse de una selección».

La Vinotinto jugará en Estados Unidos en amistosos ante Turquía, el 6 de junio en Miami, y contra Irak, el 9 de junio en Chicago.

LISTA DE CONVOCADOS