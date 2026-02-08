La imagen con la que la embajada de EEUU en Caracas celebra la presencia de Andy Borregales en el Super Bowl LX

La embajada de EEUU en Caracas celebró el sábado, con una imagen, la presencia del venezolano Andy Borregales en el Super Bowl LX que se llevará a cabo este domingo, donde medirán fuerzas los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

«¡Mañana es el Super Bowl! Nuestro equipo en Caracas lo estará viendo en vivo. ¿A cuál equipo apoyas: los Seahawks o los Patriots?», señaló el cuerpo diplomático en una publicación en Instagram.

En la imagen en cuestión, tipo composición, se ve al criollo Borregales en un campo de fútbol hacer un saque de balón. Asimismo, la diplomática Laura Dogu es quien recibe el ovoide, bajándose de un avión, en referencia a su llegada a Venezuela ya hace más de una semana.

BORREGALES, EL PRIMER VENEZOLANO EN UN SUPER BOWL

Andy Borregales se convertirá este domingo en el primer venezolano en jugar un Super Bowl. Lo hará con sus New England Patriots contra los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara y con el apoyo especial de su familia.

Días atrás, aseguró que no puede creer todo lo que está viviendo en este año de novato a pocas horas de jugar el partido más importante de su carrera en el Super Bowl.

«Es algo que si me hubieras preguntado hace un año que estoy jugando el Super Bowl no te creo ni un poquito, nada. Es algo muy especial, no solamente para mí y mi familia, sino también para todos los venezolanos, todos los latinos también; entonces es algo, yo siempre digo con mi papá, es algo súper fino», dijo el nacido en Caracas durante una entrevista para Telemundo.

Asimismo, Borregales resaltó la importancia de todas las personas con las que jugó hasta llegar a este punto de su carrera, a quienes también les envió un mensaje.

«Lo hicimos porque no lo hice solo, con todos los que he jugado desde los cinco años hasta ahorita. Cada persona me ha ayudado en algo grande o chiquito, entonces al final del día es un nosotros lo hicimos», comentó.

Para finalizar, destacó la presencia cada vez más marcada de los latinos en este deporte. «Los tiempos están cambiando, ahora a muchos latinos les gusta este deporte y son buenos y practican y practican y ves lo que podemos hacer. Cuando queremos hacer algo lo hacemos», concluyó.