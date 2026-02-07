Exgrandeliga cubano Yasiel Puig fue declarado culpable por varios delitos en EEUU, esta sería la condena que podría recibir

Un jurado declaró culpable al exjardinero cubano de las Grandes Ligas, Yasiel Puig, por obstrucción a la justicia y mentir a funcionarios federales, informó el viernes la fiscalía de EEUU, luego de varias semanas de un juicio que incluyó testimonios de oficiales de la liga.

El jardinero, que jugó con Navegantes del Magallanes en la recién concluida temporada, realizó apuestas a través de Kadokawa. Ahora, enfrenta una posible condena de hasta 20 años en una prisión federal estadounidense.

Las autoridades fijaron el anuncio de su sentencia definitiva para el próximo 26 de mayo, según lo reseñado por la agencia AP.

Curtis Axel, abogada de Puig, afirmó que el gobierno no demostró elementos clave de su argumentación. Por ello, planea presentar mociones posteriores al juicio. “Estamos ansiosos por limpiar el nombre de Yasiel”, añadió la defensa.

CONTEXTO DEL CASO DE YASIEL PUIG

Puig reconoció en un acuerdo de culpabilidad inicial que acumuló pérdidas por más de 280.000 dólares durante varios meses en el año 2019. El pelotero apostó en partidos de tenis, fútbol americano y baloncesto mediante un tercero vinculado a la operación ilegal del expelotero Wayne Nix.

Nix, exjugador de ligas menores, se declaró culpable en 2022 de operar un negocio de apuestas prohibidas y presentar declaraciones de impuestos falsas. Las autoridades aseguran que Puig realizó al menos 900 apuestas a través de sitios web controlados por esta red criminal.

Los fiscales sostienen que Puig mintió en enero de 2022 al decir que desconocía la naturaleza de sus apuestas y con quién transaccionaba el dinero. Sin embargo, el jugador cambió su postura meses después para declararse inocente alegando la existencia de “nuevas pruebas significativas”.

“Quiero limpiar mi nombre”, dijo Puig en un comunicado donde aseguró que nunca debió aceptar culpabilidad por un crimen que, según sus palabras, no cometió. Sus abogados argumentan que el cubano sufría problemas de salud mental no tratados durante los interrogatorios.

La defensa señaló que Puig solo tiene educación de tercer grado y carecía de intérprete propio o asesoría legal penal cuando habló con los agentes. El exabogado Steven Gebelin testificó que el intérprete oficial tuvo dificultades para entender el español hablado por el cubano.

Tras siete temporadas en Grandes Ligas y jugar en México y Venezuela, el beisbolista firmó recientemente un contrato de un millón de dólares en la liga de Corea del Sur. Su carrera deportiva queda ahora marcada por este veredicto federal que podría enviarlo a prisión por dos décadas.