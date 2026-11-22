Este domingo 22 de noviembre, llegó a Caracas el comisionado de la Major League Baseball (MLB), Rob Manfred, junto a un grupo de representantes de la organización, para presenciar la celebración del Clásico Mundial que logró Venezuela en marzo de este año.

Sin embargo, la presencia de este personaje en el país se debe a una serie de reuniones planificadas con el objetivo de traer eventos de las Grandes Ligas a Venezuela.

Según versiones preliminares, estos eventos se estarían planificando para que se desarrollen en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas.

Rob Manfred estará presente durante la entrega de los anillos del Clásico Mundial al equipo venezolano.

Asimismo, Manfred sostuvo una reunión oficial en el Palacio de Miraflores, con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Al encuentro asisten autoridades gubernamentales y de la Federación Venezolana de Béisbol, además de integrantes de la selección campeona del Clásico.

La propuesta de traer a Venezuela juegos de la MLB corresponde al mánager de la selección nacional, Omar López.

López cuenta con el respaldado de exfiguras y peloteros como Miguel Cabrera, Johan Santana, Víctor Martínez y Salvador Pérez.

La finalidad es organizar partidos de exhibición de la selección en Caracas, rumbo al Clásico Mundial de 2029, y mostrar que Venezuela tiene capacidad para albergar juegos del beisbol de alto rendimiento.