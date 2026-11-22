La Vinotinto se estrenó por todo lo alto en el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 que se disputa en Catar, luego de derrotar 2 goles a 1 a su similar de Camerún en la primera fecha del grupo K, colocándose en buena posición para avanzar a la siguiente ronda.

Desde el silbatazo de arranque, los juveniles de Venezuela salieron a dominar el juego ante un oponente africano cuyo fuerte es el físico y los contragolpes rápidos.

Pese a ello, la escuadra nacional controló el ritmo del duelo y supo contener los ataques de Camerún, llevando un peligro continuo al arco rival hasta conseguir los dos tantos que definieron el marcador.

La Vinotinto inauguró el marcador al minuto 29 de la primera parte. Tras un centro de Piero García, el defensor Enmanuel Brito desvió de cabeza para dejarle el balón servido a Román Lozada, quien remató de derecha al fondo de la red.

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Ya en el complemento, Andy Saavedra desbordó por el costado y lanzó un centro preciso que Santiago Sánchez conectó de zurda para poner el 2-0 al minuto 58.

El cuadro camerunés le pondría drama sobre el final cuando recortó distancias en el descuento gracias a un tanto de Aviel Hentcho al 90+2. Sin embargo, la defensa venezolana resistió con firmeza los últimos minutos para sellar un triunfo memorable en su estreno.

Ahora, La Vinotinto chocará con Rumania el próximo martes a las 11:30 a. m., hora local. Los europeos vienen de caer en su estreno contra México también por la mínima, razón por la que ambas selecciones americanas comparten el liderato del grupo K.

Camerún, por su parte, se medirá al ‘Tri’ para intentar mantener con vida sus esperanzas de avanzar en dicho cuadro.