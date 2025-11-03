Inédito caso en la Serie Mundial: Padre e hijo atraparon los históricos jonrones del último juego

La Serie Mundial concluyó el sábado con una emocionante victoria de los Dodgers de Los Ángeles ante los Azulejos de Toronto. El dramático séptimo juego se decidió en el inning 11 y contó dos de los jonrones más importantes de la historia de la competición.

Cuando los Azulejos estaban a dos outs de llevarse el título, el venezolano Miguel Rojas conectó un jonrón que empató el juego. Poco después, el receptor Will Smith bateó otro cuadrangular que dio la victoria final a los Dodgers.

Miles de personas estaban en Rogers Centre de Toronto. Curiosamente, fueron John y Matthew Bains, padre e hijo fanáticos de los Azulejos de Toronto, quienes atraparon las dos pelotas que llevaron a los Dodgers al olimpo del deporte.

MIGUEL ROJAS WITH THE BIGGEST SWING OF HIS LIFE 💥 GAME 7 IS TIED IN TORONTO pic.twitter.com/tDwUGzBrVq — MLB (@MLB) November 2, 2025



Cuando Will Smith empató el partido, John Bains se inclinó sobre la barandilla y logró atrapar la pelota con su guante. Las cámaras grabaron al hombre mientras que la fanaticada de los Azulejos guardaba silencio ante la remontada de los Dodgers.

En las cámaras se aprecia cuando John lanzó la pelota al campo, pero realmente se trataba de una bola que llevaba en su bolsillo por si acaso. «Tenía el presentimiento de que tendría que cambiar de estrategia», dijo a NBC.

The Blue Jays fan who caught Miguel Rojas’ game-tying home run kept the ball and threw a different one back on the field pic.twitter.com/VkQEQoRTTC — Jomboy Media (@JomboyMedia) November 2, 2025

LA APARICIÓN DE SU HIJO

Aunque John ya tenía una pelota que era un pedazo de historia del béisbol, el partido debía continuar. Lo que menos esperaba es que fuera su hijo, Matthew Bain, quien atraparía la bola del jonrón que llevó a los Dodgers a la victoria.

Mientras que Will Smith recorría las bases y los Dodgers celebraban, padre e hijo miraban sus manos y permanecían atónitos. «Es decir, ¿cuáles son las probabilidades?», dijo Bains durante la entrevista.

WILL SMITH BELTS THIS TO BEL AIR 🤯 THE @DODGERS TAKE THE LEAD pic.twitter.com/7C3nsybc7M — MLB (@MLB) November 2, 2025



Los Bains estaban desilusionados por la derrota de los Azulejos, pero eran conscientes que tenían un pedazo de historia en sus manos. En medio de la decepción, reconocen que lo ocurrido tiene una extraña belleza.

John Bains aseguró que, por el momento, se quedarán con las pelotas en su hogar. Sin embargo, no descartan que en un futuro una casa de subastas la autentique y las vendan en el mercado abierto.