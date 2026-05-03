Importante club europeo estaría interesado en joven promesa de la Vinotinto de apenas 18 años

El fútbol venezolano vuelve a estar bajo los reflectores de los clubes europeos. Esta vez el foco se coloca sobre un zaguero de la Vinotinto que ha llamado la atención por sus dotes con el balón, a su corta edad.

Se trata Marcos Maitán, de 18 años de edad, quien está en la mira de un gigante del viejo continente, como el Bayern Múnich, pero también estaría en la órbita del Aston Villa, equipo de la Premier League de Inglaterra. Ambos equipos lo tendrían en su lista de pretendientes para un posible fichaje.

Maitán es defensor del Monagas SC y su capacidad para liderar la última línea le otorgó no solo la titularidad del club, sino también la capitanía de la Selección de Venezuela Sub-17, reseña el diario Tribuna.

BRILLÓ EN EL MUNDIAL SUB-17 DE CATAR

Fue en el Mundial SUB-17 de Catar, donde destacó por su actuación y su capacidad defensiva.

Maitán demostró de lo que es capaz al anotar un gol al equipo de Egipto.

Con 1,94 mts de estatura Maitán acumula 14 partidos consecutivos disputando la totalidad de los minutos en la liga profesional de su país. Esto es una muestra de confianza absoluta por parte de su cuerpo técnico y de una condición física privilegiada.

Los equipos europeos buscan defensores capaces de iniciar las jugadas y dominar la cancha por lo que el zaguero venezolano encaja en el prototipo que demandan la Bundesliga o la Premier League.

Los especialistas afirman que los alemanes son los más interesados en el fichaje del prospecto venezolano.

El equipo teutón ha reforzado la idea de atraer jóvenes talentos. Precisamente, el Bayern podría encontrar en el zaguero de Monagas la pieza que le falta para conformar su nueva línea defensiva.