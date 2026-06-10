HISTÓRICO: Vinotinto femenina clasificó al repechaje del Mundial 2027 con gol de Deyna Castellanos

La Vinotinto femenina hizo historia en la noche de este martes y clasificó por primera vez al repechaje del Mundial, que se disputará en Brasil en 2027. La selección nacional empató frente a Uruguay, confirmando su pase a la repesca.

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo, en la capital uruguaya. Tras un gran paso por la Liga de Naciones Femenina, la Vinotinto estaba obligada a sumar ante Uruguay en la última fecha del torneo.

La selección saltó al campo liderada por Deyna Castellanos y Gabriela García. Aunque en el primer tiempo tuvieron varias oportunidades para adelantarse en el marcador, la Vinotinto no logró concretar ninguna chance de gol y el partido permaneció empatado.

La centrocampista uruguaya Pamela González complicó los planes de la Vinotinto al marcar el 1-0 a los 53’. El conjunto venezolano hizo varios cambios y la respuesta no se hizo esperar, puesto que Castellanos marcó un golazo al minuto 58, empatando el partido. El marcador se mantuvo 1-1 hasta el pitido final.

Las venezolanas atacaron continuamente, pero no lograron concretar la victoria. Igualmente, la derrota de Paraguay y el empate de Ecuador ratificaron la clasificación de la Vinotinto al repechaje.

¿VINOTINTO IRÁ AL MUNDIAL?

Con este resultado la Vinotinto concluyó en la tercera posición de la Liga de Naciones. Este torneo otorgó dos puestos directos al Mundial, que quedaron en manos de Colombia y Argentina, mientras que dio otros dos para el repechaje.

La Vinotinto ahora disputará el Torneo clasificatorio, en donde participarán 10 selecciones y solo tres pasarán al Mundial 2027. Al quedar en tercera posición de la Liga, Venezuela tan solo tendrá que jugar un partido en esta instancia.

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Se trata de un hecho histórico para el fútbol venezolano, puesto que es la primera vez que una selección absoluta clasifica al repechaje de un Mundial. Ahora la Vinotinto está a 90 minutos de escribir su nombre en la cita mundialista del próximo año.