¡Histórico! Ronald Acuña logró una hazaña que ningún jugador de la MLB ha alcanzado después del año 1900

El grandeliga venezolano Ronald Acuña Jr., estrella de los Bravos de Atlanta, estableció un récord inédito en la Major League Baseball (MLB) el cual no ha logrado ningún pelotero desde el año 1900, consolidando su estatus como uno de los peloteros más dinámicos y completos de la liga.

En un lapso de tres compromisos, el venezolano acumuló 4 o más cuadrangulares, 4 o más bases robadas y 4 o más boletos negociados.

La mayoría de los jugadores de élite pasan meses buscando un balance perfecto entre estas tres herramientas. Acuña Jr. las ejecutó en un fin de semana.

Destacan los expertos que, en la historia del béisbol moderno, nadie ha logrado concentrar semejante producción en un espacio tan corto de tiempo.

Acuña Jr. ya había inaugurado en el pasado el club del 40-70 (40 jonrones y 70 bases robadas en una sola temporada), siendo el único pelotero con estos guarismos en una sola temporada de la MLB.

SU HISTORIA

Ronald José Acuña Blanco Jr. es una de las superestrellas más dinámicas y completas en la historia contemporánea de las Grandes Ligas.

Nacido el 18 de diciembre de 1997 en La Guaira, el jardinero derecho de los Bravos de Atlanta, revolucionó el béisbol moderno al combinar un poder electrizante con una velocidad sin precedentes en las bases.

Acuña Jr. creció en el pueblo de La Sabana, una famosa cantera de jugadores profesionales en Venezuela.

Se puede decir que el béisbol corre directamente por sus venas, pues su padre y abuelo, Ronald Acuña Sr. y Romualdo Blanco jugaron profesionalmente en las ligas menores y en la LVBP.

Sus hermanos Luisángel y Bryan también pertenecen a organizaciones de las Grandes Ligas, a los Chicago White Sox y a los Minnesota Twins, respectivamente. Mientras que sus primos son Alcides Escobar, Kelvim Escobar, Vicente Campos y Maikel García, beisbolistas de reconocida trayectoria a nivel local y en la gran carpa.