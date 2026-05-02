¡HISTÓRICO! Ildemaro Vargas extendió racha de juegos dando hits e implantó una marca para venezolanos en MLB

El venezolano Ildemaro Vargas, segunda base de los Arizona Diamondbacks, extendió el viernes a 27 su racha de juegos conectando de hit, rompiendo así el récord de las Grandes Ligas para un pelotero nacido en Venezuela.

El sencillo de Vargas llegó por todo el centro del campo en la primera entrada del encuentro contra los Chicago Cubs en el Wrigley Field. Aunque su equipo sufrió una derrota de 6-5, el venezolano mantuvo viva una seguidilla que comenzó el pasado 26 de septiembre durante la zafra anterior.

La racha de 24 juegos con hit para iniciar esta campaña representa ahora un nuevo récord para la franquicia de Arizona. El veterano de 34 años sumó además un sencillo impulsor en el tercer inning, cerrando una tarde perfecta de 4-4 con cuatro sencillos y un boleto.

Esta actuación elevó el promedio de bateo de Vargas a un impresionante .404 en lo que va de temporada. El jugador se consolida como una de las mayores sorpresas del béisbol este año, acumulando ya seis cuadrangulares y un total de 21 carreras impulsadas.

El bateador ambidiestro igualó rápidamente su máximo registro de jonrones en una sola campaña, marca que estableció originalmente en 2019. Actualmente, el pelotero se encuentra muy cerca de superar su mejor registro personal de 31 remolcadas, logrado con Washington en 2023.

Vargas comenzó el actual ciclo con estadísticas vitalicias de .249 de promedio, 20 jonrones y 145 carreras impulsadas en 458 juegos. Su evolución constante ha captado la atención de los analistas y del cuerpo técnico de los Diamondbacks por su efectividad en el plato.

«Se ha ganado su lugar y ha trabajado como nadie», comentó el mánager Torey Lovullo antes de iniciar la serie contra los Cubs. El estratega destacó que el jugador aprendió a jugar a un alto nivel y que «todo le está dando resultados» gracias a su esfuerzo diario.

¿QUIÉN POSEÍA EL RÉCORD ANTERIOR?

Ildemaro Vargas superó el récord venezolano que compartía con Wilson Ramos, quien logró una cadena de 26 juegos con los Mets en 2019. Además, el segunda base dejó atrás el empate con Paul Goldschmidt por la segunda racha más larga en la historia de los Diamondbacks.

Luis González todavía mantiene el récord absoluto de la franquicia de Arizona con 30 juegos consecutivos conectando hit, marca establecida en 1999. Sin embargo, los 24 juegos seguidos de Vargas en este 2026 lo sitúan en un empate histórico con Tony Womack.

Vargas persigue ahora la marca de González para convertirse en el hombre con la racha más extensa en la historia de Arizona. El venezolano sigue demostrando un dominio excepcional del madero mientras escribe su propio nombre en los libros de récords de la MLB.